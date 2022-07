মোদীর হেলিকপ্টার উড়তেই ঝাঁকে ঝাঁকে কালো বেলুন ছাড়লেন বিরোধীরা

আবারও প্রশ্নবিদ্ধ হলো ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নিরাপত্তা। অন্ধ্র প্রদেশ সফরকালে তার হেলিকপ্টারের সামনে ওড়ানো হয়েছে ঝাঁকে ঝাঁকে কালো বেলুন। তাতে যেকোনো মুহূর্তে ঘটতে পারতো বড় দুর্ঘটনা। এ ঘটনায় এরই মধ্যে বেশ কয়েকজনকে আটক করেছে পুলিশ।

সোমবার (৪ জুলাই) অন্ধ্র প্রদেশের ভীমাভরম সফরে গিয়েছিলেন নরেন্দ্র মোদী। সেখানে আল্লুরি সীতারাম রাজুর মূর্তি উন্মোচনের কথা ছিল তার। তবে সকাল থেকেই বিজয়ওয়াড়ার বিমানবন্দরে বিক্ষোভ দেখাচ্ছিলেন কংগ্রেসের নেতাকর্মীরা। হাতে ছিল প্রতিবাদী প্ল্যাকার্ড। ‘গো ব্যাক মোদী’ স্লোগানও শোনা গেছে তাদের মধ্য থেকে।

কংগ্রেসের অভিযোগ, অন্ধ্র ভাগ হওয়ার পর বিজেপি সরকার যা প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল, তার কোনোটাই পূরণ হয়নি। স্লোগান দেওয়ার পাশাপাশি কালো বেলুনও ওড়ান কংগ্রেস কর্মীরা।

বিজয়ওয়াড়ার গান্নাভারাম বিমানবন্দর থেকে উড়ছিল ভারতীয় প্রধানমন্ত্রীর হেলিকপ্টার। অভিযোগ, সেটি লক্ষ্য করেই কালো বেলুন ছাড়েন প্রতিবাদীরা। অন্ধ্র প্রদেশ কংগ্রেসের পক্ষ থেকে সেই ভিডিও শেয়ারও করা হয়েছে।

