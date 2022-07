মালিতে বোমা হামলায় জাতিসংঘের ২ শান্তিরক্ষী নিহত, আহত ৫

মালিতে বোমা হামলায় প্রাণ হারিয়েছেন জাতিসংঘ শান্তিরক্ষী মিশনের দুই সদস্য, গুরুতর আহত হয়েছেন আরও পাঁচজন। মঙ্গলবার (৫ জুন) দেশটির গাও শহর ও টেসালিট গ্রামের মাঝামাঝি শক্তিশালী বোমার বিস্ফোরণে হতাহতের এ ঘটনা ঘটে। মালিতে জাতিসংঘ শান্তিরক্ষী মিশনের (মিনুসমা) মুখপাত্র অলিভার সালগাদো এক টুইটে এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

মিনুসমার পক্ষ থেকে টুইটারে জানানো হয়েছে, নিহত দুজন মিশরের নাগরিক। এ ঘটনায় ভুক্তভোগী পরিবারগুলোর প্রতি গভীর সমবেদনা জানিয়েছে জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদ। পাশাপাশি, আহতদের দ্রুত সুস্থতা কামনা করেছে বৈশ্বিক সংস্থাটি।

