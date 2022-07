না জানিয়ে সিদ্ধান্ত নিচ্ছেন সেনা কর্মকর্তারা, ক্ষুব্ধ জেলেনস্কি

প্রেসিডেন্টকে না জানিয়ে ইউক্রেনের সামরিক বাহিনীতে সাধারণ মানুষের যোগদান ও চলাচল সম্পর্কে কঠোর সিদ্ধান্ত নেওয়ায় সেনা কর্মকর্তাদের তিরস্কার করলেন ভলোদিমির জেলেনস্কি। জানিয়ে দিয়েছেন, তাকে না জানিয়ে ভবিষ্যতে যেন আর কোনো সিদ্ধান্ত না নেওয়া হয়।

গত ফেব্রুয়ারিতে রাশিয়ার আক্রমণের পরপরই ইউক্রেনীয় সরকার সিদ্ধান্ত নেয়, ১৮ থেকে ৬০ বছর বয়সী সব পুরুষকে প্রয়োজনে সেনাবাহিনীতে কাজ করতে হবে। কিছু বিশেষ পেশার সঙ্গে যুক্ত নারীদেরও সেনায় নিয়োগ দেওয়া হচ্ছে।

এর মধ্যেই গত মঙ্গলবার (৫ জুলাই) ইউক্রেনের সশস্ত্র বাহিনীর জেনারেল স্টাফ ঘোষণা দেন, সামরিক বাহিনীতে যোগদানের যোগ্য লোকজন বিনাঅনুমতিতে নিজেদের বাসস্থান ছেড়ে অন্যত্র যেতে পারবেন না।

Zelensky demands explanations from General Staff over conscripts' travel restrictions.



"I ask the General Staff not to make similar decisions without me in the future," President Volodymyr Zelensky said.