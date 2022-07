শিনজো আবের ওপর হামলাকারী সম্পর্কে যা জানা গেলো

একটি উন্মুক্ত জনসমাবেশে বক্তব্য রাখার সময় জাপানের সাবেক প্রধানমন্ত্রী শিনজো আবের ওপর গুলি চালিয়েছেন এক ব্যক্তি। এতে গুরুতর আহত হয়েছেন আবে। তার অবস্থা আশঙ্কাজনক। শুক্রবার (৮ জুলাই) দেশটির পশ্চিমাঞ্চলীয় শহর নারায় একটি রেলস্টেশনের বাইরে এ ঘটনা ঘটে। জাপানের সবচেয়ে দীর্ঘস্থায়ী প্রধানমন্ত্রীর ওপর হামলা চালানো ব্যক্তিকে সঙ্গে সঙ্গেই আটক করেছে নিরাপত্তা বাহিনী।

স্থানীয় সংবাদমাধ্যমগুলোর খবরে বলা হয়েছে, হামলাকারীর নাম তেতসুয়া ইয়ামাগামি। তিনি ওই এলাকারই বাসিন্দা। ৪১ বছর বয়সী তেতসুয়া জাপানের সামুদ্রিক আত্মরক্ষা বাহিনীর সাবেক সদস্য বলে শোনা যায়।

হামলার আগে শিনজো আবের ১০ ফুট পেছনে দাঁড়িয়েছিলেন তিনি। আবে বক্তব্য রাখার মধ্যে তার ওপর দুবার গুলি চালান তেতসুয়া। সঙ্গে সঙ্গে রাস্তার ওপর পড়ে যান সাবেক প্রধানমন্ত্রী। গণমাধ্যমে প্রকাশিত ছবি ও ভিডিওতে তার রক্তাক্ত শরীর দেখা গেছে।

গুলি চালানোর পর ঘটনাস্থল থেকে পালানোর কোনো চেষ্টাই করেননি হামলাকারী। তাকে সঙ্গে সঙ্গে আটক করেন নিরাপত্তাকর্মীরা।

