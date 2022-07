শ্রীলঙ্কায় জরুরি অবস্থা জারি

শ্রীলঙ্কা আবারও বিক্ষোভ শুরু হয় জরুরি অবস্থা জারি করেছেন দেশটির প্রধানমন্ত্রী রনিল বিক্রমাসিংহে। একই সঙ্গে দেশটির পশ্চিমাঞ্চলীয় প্রদেশে কারফিউ ঘোষণা করেন তিনি। শ্রীলঙ্কার প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় থেকে বিষয়টি নিশ্চিত করা হয়েছে।

এর আগে প্রধানমন্ত্রীর বাসভবনের সামনে জড়ো হন বিক্ষোভকারীরা। সেখানে পুলিশ তাদের ছত্রভঙ্গ করতে টিয়ার শেল ছোড়ে।

প্রেসিডেন্ট গোতাবায়ার দেশত্যাগের খবর জানার পড়ে ক্ষুব্ধ বিক্ষোভকারীরা আবার রাস্তায় নামেন। দ্রুত তারা প্রধানমন্ত্রী ও প্রেসিডেন্টের পদত্যাগ চাইছেন।

অর্থনৈতিক সংকটের জেরে ব্যাপক বিক্ষোভের মুখে সামরিক বিমানে করে দেশ ছেড়ে পালিয়েছেন শ্রীলঙ্কার প্রেসিডেন্ট গোতাবায়া রাজাপাকসে। রাজাপাকসে পালিয়ে মালদ্বীপে গেছেন বলে জানা গেছে। গোতাবায়া রাজাপাকসের দেশত্যাগের মধ্যদিয়ে শ্রীলঙ্কায় একটি পারিবারিক রাজবংশের অবসান ঘটলো। কয়েক দশক ধরে শ্রীলঙ্কা নিয়ন্ত্রণে রাজাপাকসে পরিবার।

জানা গেছে, স্থানীয় সময় মঙ্গলবার (১২ জুলাই) মধ্যরাতে তিনি দেশ ত্যাগ করেন। ৭৩ বছর বয়সী গোতাবায়া রাজাপাকসে মালদ্বীপের রাজধানী মালেতে পৌঁছান রাত ৩টার দিকে। তবে তিনি পদত্যাগের কথা প্রধানমন্ত্রী ও স্পিকারকে জানালেও এখনো করেননি।

One speaker at Galle Face Green this morning led the crowd in chants of the popular phrase Aragalayata Jayawewa, or “Victory to the struggle” in Sinhalese. The protest movement is also called Aragalaya or “struggle”. pic.twitter.com/KeWmUPnmUd