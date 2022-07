ওমানের সমুদ্র সৈকতে খেলতে গিয়ে বাবা-ছেলের মৃত্যু, নিখোঁজ ১

ওমানের একটি সমুদ্র সৈকতে খেলার সময় এক ভারতীয় নাগরিক ও তার ছয় বছর বয়সী ছেলে ডুবে মারা গেছেন। এ ঘটনায় নিহত ব্যক্তর নয় বছরের আরেক শিশু এখনো নিখোঁজ রয়েছে।

বুধবার (১৩ জুলাই) বিকেলে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

স্থানীয় পুলিশ নিহত শশিকান্ত মহামানে (৪২) ও তার ছেলে শ্রেয়াসের (৬) মরদেহ উদ্ধার করেছে। এ ঘটনায় নিখোঁজ শশিকান্তের মেয়ে শ্রুতিকে (৯) খুঁজতে অভিযান অব্যাহত রেখেছে উদ্ধারকারীরা।

এ ঘটনার ভিডিও করেন সৈকতে থাকা অন্য এক পর্যটক। ওই ভিডিওতে দেখা যায়, শ্রুতি ও শ্রেয়াস পানিতে খেলার সময় হঠাৎ প্রবল ঢেউয়ের কবলে পড়ে। এরপর তাদের বাবা শশিকান্ত তাদের বাঁচানোর জন্য পানিতে ঝাঁপ দেন। কিন্তু ঝাঁপিয়ে পড়ার পর তিনিও পানিতে তলিয়ে যান।

ভারতীয় বার্তা সংস্থা পিটিআই জানিয়েছে, ভারতের মহারাষ্ট্রের অধিবাসী শশিকান্ত স্ত্রী ও দুই সন্তানকে নিয়ে দুবাই থাকতেন। সেখানের একটি ফার্মে সেলস ম্যানেজার হিসেবে কাজ করতেন তিনি।

শশিকান্তের ভাই জানান, গত রোববার তার ভাই পরিবারসহ দুবাই থেকে প্রতিবেশি দেশ ওমানে একদিনের সফরে গিয়েছিলেন। আর সেখানেই এমন দুর্ঘটনার শিকার হন তারা।

