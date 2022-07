বোস্টনে ব্রিজের ওপর ট্রেনে আগুন, জানালা দিয়ে পালানোর চেষ্টা

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বোস্টনের কাছে একটি ব্রিজ পার হওয়ার সময় একটি ট্রেনে আগুন ধরে যায়। এসময় জানালা দিয়ে লাফিয়ে পালানোর চেষ্টা করেন অনেকে। তবে হতাহতের কোনো খবর পাওয়া যায়নি এখনো।

কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, প্রায় দুইশজনকে উদ্ধার করা হয়েছে। বেশিরভাগ ট্রেনের জানালা দিয়ে বের হন। প্রাণ বাঁচাতে একজন নারী নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়েন।

ম্যাসাচুসেটস বে পরিবহন কর্তৃপক্ষ (এমবিটিএ) ২১ জুলাই একটি টুইটার পোস্টে জানিয়েছে, ‘সকালে একটি অরেঞ্জ লাইন ট্রেন ওয়েলিংটন ও অ্যাসেম্বলি স্টেশনের মধ্যে ব্রিজ পেরিয়ে যাওয়ার সময় আগুন ধরে যায়। আমরা অনুসন্ধান চালাচ্ছি ঘটনাটি কিভাবে ঘটেছে’।

