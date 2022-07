প্লেনের খাবারে পাওয়া গেলো সাপের মাথা!

তুরস্কভিত্তিক এয়ারলাইন কোম্পানির একজন ফ্লাইট অ্যাটেনডেন্ট সম্প্রতি ফ্লাইটে খাবারের মধ্যে একটি সাপের মাথা খুঁজে পাওয়ার অভিযোগ করেছেন। বিষয়টি নিয়ে হইচই পড়ে গেছে।

এভিয়েশন ব্লগের উদ্ধৃতি দিয়ে দ্য ইন্ডিপেনডেন্ট জানিয়েছে যে, গত ২১ জুলাই তুরস্কের আঙ্কারা থেকে জার্মানির ডুসেলডর্ফ যাওয়ার একটি সানএক্সপ্রেস ফ্লাইটে চমকপ্রদ এ ঘটনাটি ঘটে।

কেবিন ক্রুর ওই সদস্যের দাবি, তারা তাদের খাবার খাচ্ছিলেন। এসময় আলু এবং সবজির মধ্যে একটি ছোট সাপের মাথা দেখতে পান।

টুইটারে শেয়ার করা একটি ভিডিওতে দেখা যায় যে, সরীসৃপটির মাথা খাবারের ট্রের মাঝখানে পড়ে আছে।

এ ঘটনার পর তুরস্কের সানএক্সপ্রেসের একজন প্রতিনিধি তুর্কি গণমাধ্যমকে বলেছেন যে ঘটনাটি ‘অগ্রহণযোগ্য’। এ ঘটনার পরপরই এয়ারলাইন কর্তৃপক্ষ খাবার সরবরাহকারি কোম্পানির সঙ্গে চুক্তি স্থগিত করেছে। ঘটনাটি তদন্ত করছে বলেও জানিয়েছে তারা।

Severed snake head found in a Sunexpress in-flight meal.

The flight was enroute to Düsseldorf from Ankara when a cabin crew member, who had eaten most of the meal, found it.

Dead snails have previously appeared in the airline’s flight meals.

A company providing catering suspended pic.twitter.com/nAgg2wSUIK