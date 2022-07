ফিলিপাইনে ৭ মাত্রার ভূমিকম্পের পর ৮৮৭ আফটারশক

প্রশান্ত মহাসাগরীয় ‘রিং অব ফায়ারে’ অবস্থানের কারণে ফিলিপাইনে শক্তিশালী ভূমিকম্প নতুন কিছু নয়। বুধবারও (২৭ জুলাই) দেশটির উত্তরাঞ্চলে আঘাত হেনেছে সাত মাত্রার প্রবল ভূকম্পন। তবে এরপর থেকে সেখানে যেভাবে আফটারশক দেখা যাচ্ছে, তা অপ্রত্যাশিত।

সাধারণত শক্তিশালী কোনো ভূমিকম্পের পর ওই এলাকায় আরও ছোটখাটো ভূকম্পন ঘটে। এটিকেই আফটারশক বলে। জানা গেছে, বুধবারের ভূমিকম্পের পর ফিলিপাইনের উত্তরাঞ্চলে এ পর্যন্ত ৮৮৭টি আফটারশক হয়েছে। এর মধ্যে অন্তত দুই ডজন কম্পন অনুভব করেছেন বাসিন্দারা।

বুধবার স্থানীয় সময় সকাল ৮টা ৪৩ মিনিটে ফিলিপাইনের আবরা প্রদেশে আঘাত হানে শক্তিশালী ভূকম্পন। এতে মারা গেছেন পাঁচজন, আহত হয়েছেন দেড়শর বেশি মানুষ। প্রবল ওই ভূমিকম্পে পার্বত্য এলাকার বহু বাড়িঘর ধসে পড়ে, কয়েক জায়গায় দেখা দেয় ভূমিধস। এর প্রভাব অনুভূত হয় উৎপত্তিস্থল থেকে ৪০০ কিলোমিটার দূরবর্তী রাজধানী শহর ম্যানিলাতেও। ঘরবাড়ি কেঁপে উঠলে সেখানকার বাসিন্দারা দ্রুত রাস্তায় বেরিয়ে আসেন।

আবরার প্রাদেশিক রাজধানী বাঙ্গুয়েডের একটি রেস্তোরাঁর মালিক রেগি টোলেন্টিনো। তিনি বার্তা সংস্থা এএফপি’কে বলেছেন, গতকাল থেকে প্রায় ১৫-২০ মিনিট পরপর আফটারশক হয়। অনেকেই বাইরে রাত কাটিয়েছে, প্রায় প্রতিটি পরিবার।

