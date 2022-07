মৃত্যুর ৩০ বছর পরে বিয়ে!

বর-কনে মারা গেছে ৩০ বছর আগেই। তারপরও বিয়ের বন্ধনে আবদ্ধ হলেন তারা। সম্প্রতি এ ঘটনা ঘটেছে ভারতের কর্ণাটকের দক্ষিণ কন্নড় জেলায়। সেখানে ঐতিহ্য মেনে বিয়ে হয়েছে শোভা ও চণ্ডাপ্পার৷ তবে সাধারণ রীতিতে নয়, তাদের বিয়ে হয়েছে ‘প্রেত কল্যাণম’ মতে, অর্থাৎ মৃতদের বিয়ে৷

কর্ণাটক ও কেরালার কিছু অংশে এখনো পালিত হয় ‘প্রেত কল্যাণম’ রীতি৷ এই পদ্ধতিতে বিয়ে দেওয়া হয় দুই মৃত শিশুর, যারা বহু বছর আগে ভূমিষ্ঠ হওয়ার সময় মারা গেছে৷ প্রচলিত বিশ্বাস, এভাবে মৃতদের আত্মাদের সম্মান জানানো হয়৷

I reached a bit late and missed the procession. Marriage function already started. First groom brings the 'Dhare Saree' which should be worn by the bride. They also give enough time for the bride to get dressed! pic.twitter.com/KqHuKhmqnj — AnnyArun (@anny_arun) July 28, 2022

সম্প্রতি ভারতীয় ইউটিউবার অ্যানি অরুণ এই অদ্ভুত বিয়ের কথা টুইটারে শেয়ার করেছেন৷ লিখেছেন, আজ আমি একটা বিয়েতে এসেছি৷ আপনাদের মনে হতে, এটা টুইট করার মতো ঘটনা কেন৷ আসলে, এখানে বর-কনে দু’জনেই মৃত, প্রায় ৩০ বছর আগে৷ এবং তাদের বিয়ে হচ্ছে আজকে৷

বিয়ের রীতি আর পাঁচটা বিয়ের মতোই স্বাভাবিক ৷ শুধু পার্থক্য এই যে, এখানে বর ও কনের জায়গায় ব্যবহার করা হয় তাদের কুশপুতুল৷

অরুণ জানান, কর্ণাটক ও কেরালার কিছু অংশে এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ রীতি৷ ভূমিষ্ঠ হওয়ার সময়ে মারা গেছে এমন দুই শিশুর বিয়ে দেওয়া হয়৷ বাকি সব রীতি অন্য বিয়ের মতোই৷ বিয়ের আগে বাগদানের জন্য দুই পরিবার দু’জনের বাড়িতে যায়৷

Newlyweds entering the grooms house as couple for the first time. pic.twitter.com/23lnj4cpfh — AnnyArun (@anny_arun) July 28, 2022

মৃতদের বিয়ে হচ্ছে মানে এই নয় যে পরিবেশ শোকাচ্ছন্ন থাকবে৷ বরং বিয়েবাড়ির মতোই হাসি-কলরবে মুখরিত থাকে চারপাশ৷ তবে শিশু ও অবিবাহিতদের এই বিয়ে দেখতে দেওয়া হয় না৷ থাকে খাওয়া-দাওয়ার আয়োজনও৷ ফিশফ্রাই, চিকেন সুক্কা, কাডলে বালিয়ার, মাটন গ্রেভি ছিল অরুণের দেখা বিয়ের আয়োজনে৷ বিয়ের শেষে বর-কনের জন্য শুভকামনা জানানো হয়।

ভারতীয় এই ইউটিবার জানান, অনেকের মনে হতে পারে, মৃতদের বিয়ে ঠিক করা আর এমন কঠিন কী কাজ! তবে জেনে রাখুন, এই পাত্রপক্ষ কিছুদিন আগে একটি প্রস্তাব ফিরিয়ে দিয়েছিল। কারণ, সেই পাত্রীর বয়স পাত্রের চেয়ে কয়েক বছর বেশি ছিল।

সূত্র: নিউজ১৮, এনডিটিভি

