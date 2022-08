ক্রিমিয়ায় রুশ ঘাঁটিতে কয়েক দফা বিস্ফোরণ

ইউক্রেনের ক্রিমিয়া উপত্যকায় একটি সামরিক ঘাঁটিতে কয়েক দফা বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটেছে। এই ঘটনায় এখন পর্যন্ত দুজনের আহত হওয়ার খবর পাওয়া গেছে। খবর বিবিসির।

রুশ কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, উত্তর ক্রিমিয়ার ডিঝানকোই এলাকায় বিস্ফোরণ থেকে অগ্নিকাণ্ডের সূত্রপাত হয়েছে। বিদ্যুতের একটি সাবস্টেশনেও অগ্নিকাণ্ডের খবর পাওয়া গেছে।

কী কারণে ওই বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটেছে তা এখনও পরিষ্কার নয়। এর আগে গত সপ্তাহে ক্রিমিয়া উপকূলে ইউক্রেনের হামলায় রাশিয়ার যুদ্ধবিমান ধ্বংস হয়ে যায়।

রাশিয়ার প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় বলছে, স্থানীয় সময় ৬টা ১৫ মিনিটে মাইস্কে গ্রামের কাছে একটি অস্থায়ী গোলাবারুদ সংরক্ষণাগারে আগুন ছড়িয়ে পড়ে। এই ঘটনার তদন্ত চলছে বলে জানানো হয়েছে।

তবে মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে যে, সেখানে গুরুতর হতাহতের কোনো খবর পাওয়া যায়নি। তবে রুশ কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, দুজন আহত হয়েছেন।

Ukrainian Crimea was a great spot for tourism.



Occupied Crimea became a military base, filled with rockets and weapons.



Tourists are fleeing.

Hospitals are overflowing with wounded.

Environmental catastrophe, mass death of dolphins.



Is that the Crimea that Crimeans wish for? pic.twitter.com/65VfpOU8RO