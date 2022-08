কাতারের পর পাকিস্তানের দিকে সাহায্যের হাত বাড়ালো সৌদি আরবও

পাকিস্তানের অর্থনৈতিক সংকট কাটাতে দেশটিতে ১০০ কোটি মার্কিন ডলার বিনিয়োগের ঘোষণা দিয়েছে সৌদি আরব। বৃহস্পতিবার (২৫ আগস্ট) সৌদি পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, বাদশাহ সালমান বিন আব্দুল আজিজ পাকিস্তানে বিনিয়োগের আদেশ জারি করেছেন।

পরে পাকিস্তানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী বিলওয়াল ভুট্টো জারদারির কাছে ফোন করে বিষয়টি জানিয়েছেন সৌদি পররাষ্ট্রমন্ত্রী ফয়সাল বিন ফারহানও। এক টুইটে এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন বিলওয়াল নিজেই।

এর আগে, গত বুধবার পাকিস্তানের বিভিন্ন খাতে ৩০০ কোটি ডলার বিনিয়োগের ঘোষণা দেয় মধ্যপ্রাচ্যের আরেক দেশ কাতার।

স্থানীয় গণমাধ্যমের দাবি, কাতারের কাছে দুটি এলএনজি-চালিত বিদ্যুৎকেন্দ্রের পাশাপাশি নিউইয়র্কের রুজভেল্ট হোটেল ও পাকিস্তান ইন্টারন্যাশনাল এয়ারলাইনসের ৫১ শতাংশ শেয়ার বিক্রির পরিকল্পনা করেছে ইসলামাবাদ।

Pleased to have conversation with HH FM @FaisalbinFarhan. Recalling fraternal bilat. ties, welcomed KSA commitment of $1 billion invest. in Pakistan. Briefed my counterpart on damages caused by unprecedented floods, highly value solidarity expressed & KSAs all possible assistance