চোখের পলকেই ভেঙে পড়লো ভারতের ‘টুইন টাওয়ার’

মাত্র ৯ সেকেন্ডেই ভেঙে পড়লো বহুতল ভবন। ভারতের উত্তরপ্রদেশের নয়ডার ‘সুপারটেক টুইন টাওয়ার’ এখন অতীত। স্থানীয় সময় রোববার (২৮ আগস্ট) দুপুরে বিস্ফোরক দিয়ে ভেঙে ফেলা হয় এই যমজ অট্টালিকা।

এ যেন দীর্ঘ প্রতীক্ষার অবসান। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে ভেঙে ফেলা হয়েছে বেআইনিভাবে তৈরি ভারতের এই টুইন টাওয়ার। মাত্র ৯ সেকেন্ডেই ধুলোয় মিশে গেছে কুতুব মিনারের চেয়েও উঁচু এই বহুতল ভবন।

রোববার দুপুর আড়াইটার দিকে বিস্ফোরণ ঘটিয়ে ভেঙে ফেলা হয় এই গগনচুম্বী জোড়া অট্টালিকা। এই কাজের জন্য ৩ হাজার ৭০০ কেজি বিস্ফোরক ব্যবহার করা হয়েছে। চোখের পলকেই যেন তাসের ঘরের মতো ভেঙে পড়লো বহুতল ভবনটি। গত বছর এই ভবনটি ভাঙার নির্দেশ দিয়েছিল সুপ্রিম কোর্ট।

‘সুপারটেক টুইন টাওয়ার’টি ভেঙে ফেলতে প্রায় ২০ কোটি রুপি খরচ হয়েছে। ওই ভবনের আশপাশের বাসিন্দাদের নিরাপত্তায় আগেই বিশেষ ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। নয়ডার কর্মকর্তারা ভবনটি ধ্বংসের সময় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা দল এবং হাসপাতালকে সহায়তা করার জন্য একটি কন্ট্রোল রুম চালু করে।

#WATCH | Once taller than Qutub Minar, Noida Supertech twin towers, reduced to rubble pic.twitter.com/vlTgt4D4a3