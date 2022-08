বন্যাদুর্গতদের দেখতে গিয়ে বোতলের পানি দিয়ে পা ধুলেন এমপি

পাকিস্তানে সাম্প্রতিক সময়ের ভয়াবহতম বন্যায় প্রাণ হারিয়েছেন এক হাজারের বেশি মানুষ। পানিবন্দি হয়ে পড়েছেন দেশটির এক-তৃতীয়াংশ এলাকার বাসিন্দারা। এক ফোটা পানীয় জলের জন্য চারদিকে যখন হাহাকার, তখন দুর্গতদের সামনে বোতলের পানি দিয়ে পা ধুয়ে বিতর্কের মুখে পড়েছেন সিন্ধের এক জনপ্রতিনিধি।

মঙ্গলবার (৩০ আগস্ট) জিও নিউজের খবরে বলা হয়েছে, স্থানীয় সংসদ সদস্য (এমএনএ) আমীর আলি শাহ জিলানি সম্প্রতি সিন্ধের সংহার এলাকায় বন্যা পরিস্থিতি পরিদর্শনে গিয়েছিলেন।

সোশ্যাল মিডিয়া ও গণমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া ভিডিওতে দেখা যায়, নেতা আমীর আলি খাটিয়ার ওপর রাজকীয় ভঙ্গিতে বসা। তার সামনে মাটি বসে রয়েছেন বন্যাদুর্গতরা এবং পাশে নিরাপত্তাকর্মী ও সমর্থকেরা দাঁড়ানো।

এসময় বন্যাদুর্গতদের সামনেই সফট ড্রিংক পান করেন আমীর আলি। এরপর এক বোতল পানি দিয়ে পা-ও পরিষ্কার করেন।

বিপদে পড়া অসহায় মানুষদের সামনে স্থানীয় সংসদ সদস্যের এমন আচরণে বিতর্ক শুরু হয়েছে পাকিস্তানে। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে অনেকেই এর সমালোচনা করেছেন।

In Pakistan, climate change is not a threat- it's a lived reality. 33 million affected by the devastating floods. Over 1000 people killed and 200k+ homes destroyed. Pakistan produces less than 1% of global carbon emissions but it's disproportionately affected by global warming. pic.twitter.com/fXsOgFkbup