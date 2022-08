গৃহকর্মীকে নির্যাতন, বিজেপি নেত্রী বরখাস্ত

গৃহকর্মীর ওপর বর্বর নির্যাতনের ঘটনায় বরখাস্ত হয়েছেন এক বিজেপি নেত্রী। ওই গৃহকর্মীকে গরম তাওয়া দিয়ে ছ্যাঁকা, মরধর, মেঝেতে পড়ে থাকা প্রস্রাব চাটানোর গুরুতর অভিযোগ ওঠে ভারতের ঝাড়খণ্ড রাজ্যের বিজেপি নেত্রী সীমা পাত্রের বিরুদ্ধে। এই ঘটনার কথা জানতে পেরে পদক্ষেপ নিয়েছে মহিলা কমিশন। এরপরেই দল থেকে সীমাকে বরখাস্ত করে বিজেপি।

ঝাড়খণ্ডে বিজেপির মহিলা মোর্চার জাতীয় কার্যকরী কমিটির অন্যতম সদস্য সীমার স্বামী মহেশ্বর একজন অবসরপ্রাপ্ত আইএএস কর্মকর্তা। সীমা নিজে মোদী সরকারের ‘বেটি বচাও, বেটি পড়াও’ অভিযানের একজন আহ্বায়ক। মহিলা কমিশনের পক্ষ থেকে ঝাড়খণ্ড পুলিশকে বিষয়টি তদন্ত করে প্রয়োজন হলে সীমাকে গ্রেফতার করার আবেদন জানানো হয়েছে।

#Terrible The brutality that happened to this tribal woman in Jharkhand is extremely painful, for eight consecutive years she was imprisoned and tortured, her teeth were blown out, she was given urine, she was burnt with iron rods several times. The accused must be hanged... pic.twitter.com/wk9NLG2tUB