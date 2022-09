জাতীয় পতাকা দিয়ে স্কুটি মোছার ভিডিও ভাইরাল, ভারতে যুবক গ্রেফতার

ভারতের জাতীয় পতাকা দিয়ে স্কুটির ধুলো-ময়লা সাফ করছেন এক ব্যক্তি, সম্প্রতি এমন একটি ভিডিও ভাইরাল হয়েছিল সোশ্যাল মিডিয়ায়। এ নিয়ে ব্যাপক সমালোচনার মুখে শেষপর্যন্ত ৫২ বছর বয়সী ওই ব্যক্তিকে গ্রেফতার করেছে স্থানীয় পুলিশ। তার বিরুদ্ধে জাতীয় পতাকা অবমাননার অভিযোগ আনা হয়েছে। অপরাধ প্রমাণিত হলে তিন বছর পর্যন্ত কারাদণ্ড, আর্থিক জরিমানা অথবা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হতে পারেন তিনি।

সব দেশেই সাধারণত জাতীয় পতাকার বিষয়ে বেশ কিছু নিয়ম থাকে। এগুলোর মধ্যে অন্যতম হলো জাতীয় পতাকা পোড়ানো, বিকৃত, অপবিত্র, পদদলিত বা অন্য যেকোনো ভাবে অবমাননা করা যাবে না। করলে যথাযোগ্য শাস্তি পেতে হবে দোষীকে। ভারতেও রয়েছে এমন আইন।

সম্প্রতি দেশটিতে ভাইরাল হওয়া একটি ভিডিওতে দেখা যায়, এক ব্যক্তি ত্রিরঙ্গা পতাকা দিয়ে তার সাদা স্কুটার পরিষ্কার করছেন। পাশের একটি বহুতল ভবন থেকে ভিডিওটি ধারণ করেন স্থানীয় কেউ।

পরে ভিডিওটি সোশ্যাল মিডিয়ায় শেয়ার করতেই দ্রুত ভাইরাল হয়ে যায়। চারদিক থেকে ছুটে আসতে থাকে নানা মন্তব্য। তাতে ওই ব্যক্তির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে পুলিশকে অনুরোধ জানান অনেকে।

Nearly a month after we celebrated 75th independence day with full enthusiasm, this comes to me with a shock! 'Soni Zaidi' from Delhi's Bhajanpur area was cleaning his scooter with National Flag Reg#DL10SY5491@DelhiPolice @dtptraffic, requesting action pls!#abkuchnahichupega pic.twitter.com/aLPoAsggr7