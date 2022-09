৪৭ সেকেন্ডে চুল ছেঁটে বিশ্বরেকর্ড!

কারও সৌন্দর্য আরও সুন্দর রূপে ফুটিয়ে তুলতে পারে একটি সুচারু হেয়ারকাট। এটিও এক ধরনের শিল্প। এই কাজের জন্য দরকার হয় কঠোর মনযোগ ও দক্ষতা। লাগে পর্যাপ্ত সময়ও। কিন্তু শেষের এই বিষয়টিকেই যেন ভুল প্রমাণ করলেন গ্রিসের এক ব্যক্তি। মাত্র ৪৭ সেকেন্ডে অন্যের চুল ছেঁটে বিশ্বরেকর্ড গড়েছেন তিনি।

এথেন্সের বাসিন্দা কনস্টান্টিনোস কউটুপিস পেশায় হেয়ারড্রেসার। ট্রিমার ব্যবহার করে দ্রুততম সময়ে চুল ছাঁটার বিশ্বরেকর্ড এখন তার দখলে।

সম্প্রতি গিনেস ওয়ার্ল্ড রেকর্ডসের অফিসিয়াল টুইটার হ্যান্ডেলে একটি ভিডিও শেয়ার করা হয়েছে। এতে দেখা যায়, কউটুপিস একটি ট্রিমার নিয়ে চেয়ারে বসা এক ব্যক্তির চুল ছাঁটছেন। মাথার এক পাশ থেকে অন্য পাশে তার হাত চলছে দ্রুত। এই কাজে কউটুপিসের দক্ষতা সত্যিই মুগ্ধ করার মতো!

Need a quick trim? How about a 45 second trim? pic.twitter.com/DqeokLazg2