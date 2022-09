ট্রেনের জানালা দিয়ে ফোন চুরির চেষ্টা, ১০ কিমি ঝুলে থাকলো চোর

ট্রেনের জানালা দিয়ে এক যাত্রীর মোবাইল ফোন ছিনিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করেছিল চোর। কিন্তু সতর্ক যাত্রীরা তার হাত ধরে ফেলেন। এরপর চোরের যে অবস্থা হলো, তাকে দুঃস্বপ্নই বলা চলে! চলন্ত ট্রেনের জানালায় ঝুলিয়ে প্রায় ১০ কিলোমিটার পথ টেনে নেওয়া হয় তাকে। এসময় বারবার ক্ষমাপ্রার্থনা ও হাত ছেড়ে দেওয়ার অনুরোধ জানাচ্ছিল চোর। সম্প্রতি এ ঘটনা ঘটেছে ভারতের বিহারে।

এনডিটিভির খবরে জানা যায়, গত বুধবার (১৪ সেপ্টেম্বর) বেগুসরাই থেকে খাগরিয়া যাচ্ছিল ট্রেনটি। সাহেবপুর কামাল স্টেশনের কাছাকাছি গেলে এক যাত্রীর ফোন ছিনিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করে চোর। কিন্তু সতর্ক এক যাত্রী সঙ্গে সঙ্গে তার হাত চেপে ধরেন।

#Bihar Thief's Train Hangout: He Dangles By Window As Passengers Grab Arms https://t.co/BGotpkmjHm pic.twitter.com/9jPEgqmJpF

এসময় ট্রেনটি চলতে থাকলে বারবার তাকে ছেড়ে দেওয়ার জন্য অনুরোধ করতে থাকে ধরা পড়া লোকটি। ঘটনাক্রমে দ্বিতীয় হাত জানালার ভেতরে ঢোকালে সেটিও ধরে বসেন আরেক যাত্রী। ওই অবস্থায় চলন্ত ট্রেনে বিপজ্জনকভাবে ঝুলতে থাকে এবং কাতরকণ্ঠে অনুনয়-বিনয় করতে থাকে চোরটি।

খবরে জানা যায়, প্রায় ১০ কিলোমিটার পথ ওভাবে টেনে নিয়ে যাওয়া হয় তাকে। পরে খাগরিয়ার কাছাকাছি গিয়ে মুক্তি পায় সে। এ ঘটনায় পুলিশ কোনো ব্যবস্থা নিয়েছে কি না তা জানা যায়নি।

Watch: A video has gone viral on social media of a thief hanging from a bridge and #snatching a train passenger's phone in Bihar's #Begusarai pic.twitter.com/l9JJcg16w6