তাইওয়ানে ৬.৯ মাত্রার ভূমিকম্প, সুনামি সতর্কতা জারি

তাইওয়ানে শক্তিশালী ভূমিকম্পের আঘাতের পর সুনামি সতর্কতা জারি করা হয়েছে। রোববার (১৮ সেপ্টেম্বর) বাংলাদেশ সময় দুপুর ১২টা ৪৪ মিনিটে আঘাত হানে এ ভূকম্পন। মার্কিন ভূতাত্ত্বি জরিপ সংস্থার (ইউএসজিএস) তথ্যমতে, তাইওয়ান ছাড়াও ভূমিকম্পের প্রভাব অনুভূত হয়েছে প্রতিবেশী চীন, জাপান, ফিলিপাইনেও।

ইউএসজিএসের বরাতে মার্কিন সংবাদমাধ্যম সিএনএন জানিয়েছে, রোববার দক্ষিণ-পূর্ব তাইওয়ানে আঘাত হানা ৬ দশমিক ৯ মাত্রার একটি ভূমিকম্পের কারণে ৩০০ কিলোমিটার ব্যাসার্ধের মধ্যে উপকূলরেখা বরাবর বিপজ্জনক সুনামির আশঙ্কা রয়েছে।

ভূমিকম্পের পর জাপানের আবহাওয়া সংস্থাও পূর্ব চীন সাগরের মিয়াকো দ্বীপের জন্য সুনামি সতর্কতা জারি করেছিল। কিন্তু পরে তা প্রত্যাহার করা হয়েছে।

Wow. Another big earthquake in Taiwan. This one was a 6.8 with the epicenter in Taitung County. Even stronger than the 6.4 on Saturday. This video is from Taipei, more than 200 miles from Taitung. pic.twitter.com/5OTLRT55WX