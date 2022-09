পাকিস্তানে কমার বদলে ফের বাড়লো পেট্রলের দাম

পাকিস্তানে পেট্রলের দাম কমতে পারে জানিয়ে গত সপ্তাহে খবর ছড়িয়েছিল স্থানীয় সংবাদমাধ্যমগুলোতে। কিন্তু বুধবার (২১ সেপ্টেম্বর) সংশোধিত জ্বালানি মূল্য ঘোষণা হতেই দেখা গেলো, কমানোর বদলে উল্টো এর দাম বাড়িয়ে দিয়েছে সরকার। খবর জিও টিভির।

এদিন পাকিস্তানের অর্থ বিভাগ থেকে প্রকাশিত এক বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, পেট্রলের দাম লিটারপ্রতি ১ দশমিক ৪৫ রুপি বেড়েছে।

অথচ কিছুদিন আগেই খবর ছড়িয়েছিল, পেট্রলের দাম প্রতি লিটার ২৩৫ দশমিক ৯৮ রুপি থেকে ৯ দশমিক ৬২ রুপি কমানো হবে। গত ১৬ সেপ্টেম্বর ঘোষণা হওয়ার কথা ছিল ওই সংশোধিত মূল্য তালিকা। কিন্তু পরে এটি ঘোষণার সময় পিছিয়ে দেয় পাকিস্তান সরকার।

সূত্রের বরাতে জিও টিভি জানিয়েছে, দেশটির তেল ও গ্যাস নিয়ন্ত্রক কর্তৃপক্ষ (ওজিআরএ) অর্থ বিভাগে পাঠানো সারসংক্ষেপে পেট্রল ও ডিজেলের দাম কমানোর প্রস্তাব করেনি।

