পত্রিকায় বিজ্ঞাপন: ‘আমার ডেথ সার্টিফিকেট হারিয়ে গেছে’

ইন্টারনেটের দুনিয়াটা বড়ই অদ্ভূত। এখানে এমন সব জিনিসের দেখা পাওয়া যায়, বাস্তবে যা কল্পনা করাও দুষ্কর। এই যেমন একজন পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিয়েছেন, তার নাকি ডেথ সার্টিফিকেট (মৃত্যু সনদ) হারিয়ে গেছে!

হ্যাঁ! এমন অদ্ভূত এই ঘটনাটি ঘটেছে পাশের দেশ ভারতে। সোশ্যাল মিডিয়াতে একজন তো মন্তব্যই করেছেন, এমন ঘটনা কেবল ভারতেই সম্ভব!

সম্প্রতি রুপিন শর্মা নামে এক ভারতীয় পুলিশ কর্মকর্তা নিজের ভেরিফায়েড টুইটার হ্যান্ডেলে পত্রিকায় প্রকাশিত সেই বিজ্ঞাপনের একটি ছবি শেয়ার করেছেন।

এতে দেখা যায়, রঞ্জিত কুমার চক্রবর্তী নামে এক ব্যক্তি পত্রিকায় হারানো বিজ্ঞপ্তি দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, গত ৭ সেপ্টেম্বর স্থানীয় সময় সকাল ১০টার দিকে লুমডিং বাজারে (আসামে অবস্থিত) আমি আমার ডেথ সার্টিফিকেট হারিয়ে ফেলেছি। সার্টিফিকেটের সিরিয়াল নাম্বার এবং রেজিস্ট্রেশন নাম্বারও উল্লেখ করেছেন তিনি।

It happens only in #Indiapic.twitter.com/eJnAtV64aX