যুক্তরাষ্ট্রে ফের আঘাত হানলো ঘূর্ণিঝড় ইয়ান, বাড়ছে মৃতের সংখ্যা

দুর্বল হয়ে পড়ার পর হঠাৎ শক্তিশালী হয়ে যুক্তরাষ্ট্রের ভূখণ্ডে দ্বিতীয়বার আঘাত হেনেছে ঘূর্ণিঝড় ইয়ান। ফ্লোরিডায় ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞ চালানোর পর ঝড়টি এবার তাণ্ডব চালিয়েছে সাউথ ক্যারোলিনায়।

যুক্তরাষ্ট্রের ন্যাশনাল হারিকেন সেন্টার (এনএইচসি) জানিয়েছে, ফ্লোরিডার ভেতর দিয়ে অগ্রসর হওয়ার সময় দুর্বল হয়ে গ্রীষ্মমণ্ডলীয় ঝড়ে পরিণত হয়েছিল ইয়ান। কিন্তু শুক্রবার (৩০ সেপ্টেম্বর) আটলান্টিক মহাসাগরের ওপর দিয়ে সাউথ ক্যারোলিনার দিকে যাওয়ার পথে এটি হঠাৎ ক্যাটাগরি ১ হারিকেনে রূপ নেয়।

এদিন ঝড়ের কেন্দ্র ছিল ঐতিহাসিক শহর চার্লসটনের উত্তরে জর্জটাউনের কাছে। বাতাসের গতিবেগ ছিল ঘণ্টায় সর্বোচ্চ ১৪০ কিলোমিটার। এর প্রভাবে প্রাণঘাতী জলোচ্ছ্বাসের হুমকি সৃষ্টি হয়েছে বলে জানিয়েছে কর্তৃপক্ষ।

জর্জিয়া, সাউথ ক্যারোলিনা ও নর্থ ক্যারোলিনার কর্মকর্তারা এসব এলাকার বাসিন্দাদের বিপজ্জনক পরিস্থিতির জন্য প্রস্তুত থাকতে বলেছেন। চার্লসটন কাউন্টির মুখপাত্র কেলসি বার্লো বলেছেন, সেখানকার বাসিন্দাদের জন্য দুটি আশ্রয়কেন্দ্র খোলা হয়েছে, আরও একটি প্রস্তত করা হচ্ছে।

কিন্তু লোকজন আশ্রয়কেন্দ্রে যাওয়ার জন্য এরই মধ্যে অনেক দেরি করে ফেলেছে বলে জানিয়েছেন তিনি। বার্লো বলেন, ঝড় এসে গেছে। সবাইকে নিরাপদ জায়গায় আশ্রয় নিতে হবে, রাস্তা থেকে দূরে থাকতে হবে।

তিনি জানান, ঝড়ে সাত ফুট উঁচু জলোচ্ছ্বাস হবে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। তবে দুপুরে জোয়ারের সময় আরও ছয় ফুট পানি বাড়তে পারে। এর ফলে দেখা দিতে পারে ভয়ংকর বন্যা।

ট্র্যাকিং ওয়েবসাইট পাওয়ারআইটেজ ডট ইউএসের তথ্যমতে, দুই ক্যারোলিনায় ১ লাখ ৪৫ হাজারেরও বেশি বাড়ি ও ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান বিদ্যুৎবিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে।

ক্ষতি নির্ণয়ের চেষ্টায় ফ্লোরিডা

গত বুধবার ক্যাটাগরি ৪ মাত্রার শক্তি নিয়ে ফ্লোরিডায় তাণ্ডব চালায় ঘূর্ণিঝড় ইয়ান। এর আঘাতে মার্কিন অঙ্গরাজ্যটির উপকূল প্লাবিত হয়, একটি দ্বীপে যাওয়ার একমাত্র রাস্তা বন্ধ হয়ে যায়, একটি ঐতিহাসিক জেটি ধ্বংস হয়, বিদ্যুৎবিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে প্রায় ২৬ লাখ ঘরবাড়ি-ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান।

