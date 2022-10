ভূমি সংযোজন: জাতিসংঘে রাশিয়ার নিন্দা প্রস্তাবে ভোট দেয়নি চীন-ভারত

ইউক্রেনের চার অঞ্চলে গণভোটের আয়োজন এবং সেগুলোকে রুশ ফেডারেশনে সংযোজনের নিন্দায় জাতিসংঘের একটি প্রস্তাবে ভোট দেয়নি চীন, ভারতসহ চারটি দেশ। পরিবর্তে, দুই পক্ষকেই তাৎক্ষণিক অস্ত্রবিরতি দিয়ে আলোচনার টেবিলে ফেরার আহ্বান জানিয়েছে নয়াদিল্লি। খবর পিটিআই’র।

শুক্রবার (৩০ সেপ্টেম্বর) জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদে ‘ইউক্রেনের আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত সীমানার মধ্যে থাকা অঞ্চলে অবৈধভাবে তথাকথিত গণভোটের আয়োজন’ করায় রাশিয়ার নিন্দা জানিয়ে একটি খসড়া প্রস্তাব উত্থাপন করে যুক্তরাষ্ট্র ও আলবেনিয়া।

এতে বলা হয়, রাশিয়ার অস্থায়ী নিয়ন্ত্রণে থাকা ইউক্রেনের অঞ্চল লুহানস্ক, দোনেৎস্ক, খেরসন ও জাপোরিঝিয়ায় গত ২৩ সেপ্টেম্বর থেকে ২৭ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত অনুষ্ঠিত তথাকথিত গণভোট বেআইনি পদক্ষেপ হতে পারে। এর কোনো বৈধতা নেই এবং ইউক্রেনের এই অঞ্চলগুলোর অবস্থার পরিবর্তনের জন্য কোনো ভিত্তি তৈরি করতে পারে না।

তবে রাশিয়া ভেটো দেওয়ায় প্রস্তাবটি গৃহীত হয়নি। আর নিরাপত্তা পরিষদের ১৫ সদস্যের মধ্যে ভোট দেওয়া থেকে বিরত ছিল চীন, ভারত, ব্রাজিল ও গ্যাবন। বাকি ১০ সদস্য নিন্দা প্রস্তাবের পক্ষে ভোট দিয়েছে।

