সাপের মাথায় চুমু খেতে গিয়ে দংশনের শিকার যুবক, ভিডিও ভাইরাল

সাপের মাথায় চুমু খাওয়া যে কতটা বিপজ্জনক তা হাড়ে হাড়ে টের পেলেন এক যুবক। মূলত একটি গোখরা উদ্ধার করতে গিয়েছিলেন অ্যালেক্স নামের ওই যুবক। সেখানেই ঘটে এই কাণ্ড। খবর এনডিটিভির।

জানা গেছে, অ্যালেক্স প্রায়ই সাপ উদ্ধার করেন। কিন্তু এই কাজে ঝুঁকি তো সব সময় থাকেই। তা জানা সত্ত্বেও উদ্ধার করার পর ক্যামেরার সামনেই সেই সাপের মাথায় চুমু খেতে গিয়েছিলেন অ্যালেক্স। কেবল সাপের মাথায় মুখ ঠেকিয়েছিলেন, তখনই হাতের মুঠোটা একটু আলগা হয়ে যায়। সেই সুযোগে অ্যালেক্সের ঠোঁটে ছোবল বসিয়ে দেয় গোখরাটি।

ছোবল খাওয়ার পরই সেটিকে ছেড়ে দেন অ্যালেক্স। ভয়ানক এই ঘটনাটি ঘটেছে ভারতের কর্নাটকের শিমোগা জেলার ভদ্রাবতীতে। সাপের ছোবল খাওয়ার পর অ্যালেক্সকে উদ্ধার করে জেলা হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়।

In a horrifying video which has surfaced online, a man from #Karnataka's #Shivamogga was bitten by the #Cobra on the lip when he tried to kiss it. He survived the #SnakeBite.#ViralVideo #Snake pic.twitter.com/d3ge1A5Wx6