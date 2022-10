ভারতে বরযাত্রীবাহী বাস খাদে পড়ে নিহত ২৫

ভারতে বরযাত্রীবাহী একটি বাস খাদে পড়ে অন্তত ২৫ জন নিহত হয়েছেন। মঙ্গলবার (৪ অক্টোবর) রাতে উত্তরাখণ্ডের পাউরি গাড়োয়ালে সিমডি গ্রামের কাছে এ দুর্ঘটনা ঘটে। এসময় বাসটিতে ৪০ জনের বেশি যাত্রী ছিলেন বলে জানা গেছে। খবর এনডিটিভির।

বার্তা সংস্থা এএনআই জানিয়েছে, রাতভর অভিযান চালিয়ে রাজ্য বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী ও পুলিশ ২১ যাত্রীকে জীবিত উদ্ধার করেছে। আহতদের স্থানীয় হাসপাতলে ভর্তি করা হয়েছে।

রাজ্য পুলিশের প্রধান অশোক কুমার দুর্ঘটনাস্থলে উদ্ধার অভিযানের একটি ভিডিও ফুটেজ টুইটারে শেয়ার করেছেন। এতে আহত যাত্রীদের নিরাপদস্থানে সরিয়ে নিতে দেখা গেছে।

এর আগে, হরিদ্বারের পুলিশ প্রধান স্বতন্ত্র কুমার সিং জানান, বরযাত্রীবাহী বাসটি লালধাং থেকে রওয়ানা হয়েছিল এবং পরে এটি দুর্ঘটনার কবলে পড়ে।

এ দুর্ঘটনাকে ‘হৃদয়বিদারক’ বলে অভিহিত করে গভীর শোকপ্রকাশ করেছেন ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। প্রধানমন্ত্রীকে উদ্ধৃত করে তার কার্যালয় (পিএমও) থেকে এক টুইটে বলা হয়েছে, উত্তরাখণ্ডের বাস দুর্ঘটনা হৃদয়বিদারক। এই দুঃখজনক সময়ে শোকাহত পরিবারগুলোর প্রতি আমার সমবেদনা রয়েছে। আশা করি, যারা আহত হয়েছেন তারা দ্রুত সুস্থ হয়ে উঠবেন। উদ্ধার অভিযান চলছে। ক্ষতিগ্রস্তদের সম্ভাব্য সবধরনের সহায়তা দেওয়া হবে।

The bus accident in Pauri, Uttarakhand is heart-rending. In this tragic hour my thoughts are with the bereaved families. I hope those who have been injured recover at the earliest. Rescue operations are underway. All possible assistance will be provided to those affected: PM Modi