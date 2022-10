গাড়িবোমা বিস্ফোরণে ক্ষতিগ্রস্ত ক্রিমিয়ান সেতু: রাশিয়া

শক্তিশালী বিস্ফোরণে মারাত্মক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে ক্রিমিয়ান সেতু। দুই ভাগে বিভক্ত সেতুর সড়ক অংশের দুটি খণ্ড বিস্ফোরণে ধসে পড়েছে। আগুন লেগেছে রেল অংশে থাকা তেলবাহী ট্যাংকারে। রাশিয়া বলছে, একটি গাড়িবোমা ব্যবহার করে এই ঘটনা ঘটানো হয়েছে। তবে তাৎক্ষণিকভাবে এর জন্য কাউকে দায়ী করা হয়নি। খবর এপির।

রাশিয়া ও ক্রিমিয়ার মধ্যে স্থলসংযোগের একমাত্র মাধ্যম এই ক্রিমিয়ান সেতু বা কের্চ প্রণালী সেতু। ক্রিমিয়া উপদ্বীপকে রুশ আধিপত্যের একটি প্রতীক হিসেবে ধরা হয়। দক্ষিণে রাশিয়ার সামরিক অভিযান টিকিয়ে রাখার চাবিকাঠিও এটি। এ অবস্থায় ক্রিমিয়ান সেতু অকেজো হয়ে গেলে দ্বীপটিতে পণ্য বা সামরিক সরঞ্জাম পরিবহন আরও কঠিন হয়ে উঠবে।

A lot of footage of the Kerch Bridge explosion circulating on Russian and Ukrainian social media. This one and the one above appear to me security camera footage of the moment of the blast, which Russia’s anti-terror committee claims was caused by a trunk that exploded. pic.twitter.com/MwK6oUGJ13