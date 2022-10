যুক্তরাষ্ট্রে খেলা চলাকালে স্টেডিয়ামের বাইরে গুলি

যুক্তরাষ্ট্রে আবারও গুলির ঘটনা। এবার হাইস্কুল শিক্ষার্থীদের ফুটবল ম্যাচ চলাকালে গুলি চালানো হয়েছে স্টেডিয়ামের বাইরে। এতে অন্তত তিনজন গুলিবিদ্ধ হয়েছেন। তবে সন্দেহভাজন কাউকেই এখন পর্যন্ত গ্রেফতার করা যায়নি। খবর এপির।

পুলিশ জানিয়েছে, শুক্রবার (৮ অক্টোবর) স্থানীয় সময় রাত সাড়ে ৯টার দিকে ওহাইও অঙ্গরাজ্যের টলেডো শহরে হুইটমার হাইস্কুল স্টেডিয়ামের বাইরে গুলি চালানো হয়। এসময় সেখানে সেন্ট্রাল ক্যাথলিক হাইস্কুলের সঙ্গে খেলা চলছিল।

ওয়াশিংটন লোকাল স্কুলের মুখপাত্র কেটি পিটার্স বলেছেন, গুলিতে হুইটমারের এক শিক্ষার্থী ও দুজন প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তি আহত হয়েছেন।

টলেডোর পুলিশ প্রধান জর্জ ক্রাল, মেয়র ওয়েড ক্যাপসজুকিইজ ও ওয়াশিংটন লোকাল স্কুলের সুপারিনটেনডেন্ট কাদি আনস্টাড্ট এক যৌথ বিবৃতিতে বলেছেন, গত রাতে একটি ভয়ানক ও মর্মান্তিক ঘটনা ঘটেছে। সৌভাগ্যবশত... তিন ভুক্তভোগীই সামান্য আঘাত পেয়েছেন। তারা সবাই সুস্থ হয়ে উঠবেন।

ঘটনার পরপরই দু’জনকে হেফাজতে নেওয়া হয় এমন খবর ছড়িয়ে পড়লেও শনিবার টলেডো পুলিশ বলেছে, এখন পর্যন্ত কাউকে গ্রেফতার করা হয়নি। তবে সিসি ক্যামেরার ফুটেজের সাহায্যে সম্ভাব্য অপরাধীকে চিহ্নিত করা হয়েছে এবং তদন্ত অব্যাহত রয়েছে।

স্থানীয় সংবাদমাধ্যম টলেডো ব্লেডের খবরে বলা হয়েছে, দায়িত্বরত কর্মকর্তারা পুলিশকে বলেছেন, প্রত্যক্ষদর্শীরা কালো স্কি মাস্ক পরা দুই ব্যক্তিকে গুলি চালাতে এবং একটি গাড়িতে করে দ্রুত পালিয়ে যেতে দেখেছেন।

ফুটবল ম্যাচ শেষ হওয়ার মাত্র সাত মিনিট বাকি থাকতে স্টেডিয়ামের বাইরে গুলির ঘটনা ঘটে। এর পরপরই খেলা বন্ধ করে দেওয়া হয় এবং পুরো স্টেডিয়ামে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। দর্শকেরা দ্রুত বের হওয়ার জন্য ছোটাছুটি শুরু করেন।

This was the scene at the Central Catholic-Whitmer game when shots were fired outside the stadium. We've confirmed that 3 people have been shot. Conditions are still unknown. A really scary scene. pic.twitter.com/gjBpcacz9a