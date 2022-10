‘ইউক্রেনের প্রতি বিন্দুমাত্র দায় নেই যুক্তরাষ্ট্রের’

ইউক্রেনকে বৈদেশিক সহায়তা দেওয়া কমানোর আহ্বান জানিয়েছেন মার্কিন প্রতিনিধি পরিষদের সদস্য পল গোসার। তার যুক্তি, ওয়াশিংটনের এমন কোনো সংঘাতে অর্থায়ন করা উচিত নয়, যেখানে যুক্তরাষ্ট্রের সম্পর্ক বা দায়বদ্ধতা নেই।

রাশিয়ার সঙ্গে যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর থেকেই ইউক্রেনকে দু’হাতে সহায়তা দিয়ে যাচ্ছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন। সরাসরি যুদ্ধে না জড়ালেও কিয়েভকে বিপুল পরিমাণ অর্থ ও সমরাস্ত্র সহায়তা দিয়েছে ওয়াশিংটন। তবে বাইডেন প্রশাসনের এমন নীতির কঠোর বিরোধিতা করেছেন তার সমালোচক, বিশেষ করে রিপাবলিকান আইনপ্রণেতারা।

NO MORE Foreign Aid, especially not to fund a war that we should have NO involvement in.



Biden and his crime family may owe Zelensky, but America doesn't owe him a damn thing. — Rep. Paul Gosar, DDS (@RepGosar) October 9, 2022

গত সোমবার (১০ অক্টোবর) অ্যারিজোনার ৪র্থ জেলার রিপাবলিকান সদস্য পল গোসার এক টুইটে বলেছেন, আর কোনো বিদেশি সহায়তা নয়। বিশেষ করে এমন কোনো যুদ্ধে অর্থায়ন নয়, যেখানে আমাদের সম্পৃক্ততা থাকাই উচিত নয়।

তিনি আরও বলেন, বাইডেন ও তার ‘অপরাধী পরিবার’ জেলেনস্কির কাছে দায়বদ্ধ থাকতে পারেন, তবে তার (জেলেনস্কি) কাছে যুক্তরাষ্ট্রের বিন্দুমাত্র দায়বদ্ধতা নেই।

হস্তক্ষেপবাদ-বিরোধী এবং রিপাবলিকান পার্টির অনানুষ্ঠানিক ‘আমেরিকা ফার্স্ট’ নীতির কট্টর সমর্থক গোসার বাইডেন প্রশাসনের ইউক্রেন নীতির অন্যতম কঠোর সমালোচক। গত মে মাসে মার্কিন কংগ্রেসে কিয়েভের জন্য চার হাজার কোটি ডলারের সামরিক ও অর্থনৈতিক সহায়তা প্যাকেজের বিরুদ্ধে এবং গত মাসে কিয়েভকে আরও ১ হাজার ২০০ কোটি ডলার সহায়তা প্রদান সংক্রান্ত বিলের বিরুদ্ধে ভোট দিয়েছেন অ্যারিজোনার এ আইনপ্রণেতা।

Another 12 billion to Ukraine - when will it stop?



America needs to be put FIRST.



We need a Total Foreign Aid Moratorium. — Rep. Paul Gosar, DDS (@RepGosar) September 27, 2022

তিনি বলেছেন, সীমান্ত উন্মুক্ত, ফেন্টানাইলে (এক ধরনের মাদক) লাখ লাখ মানুষ মারা যাচ্ছে এবং মূল্যস্ফীতি বাড়ছে। তারপরও বাম এবং ক্ষমতাসীনরা ইউক্রেনে আরও ১ হাজার ২০০ কোটি ডলার পাঠাতে ভোট দিয়েছে। এটি আরও ‘আমেরিকা লাস্ট’ নীতি।

পল গোসার বাইডেনের পরিবারকে ‘অপরাধী’ এবং জেলেনস্কির কাছে দায়বদ্ধ বলার পেছনেও রিপাবলিকান পার্টির একটি পুরোনো অভিযোগতত্ত্ব রয়েছে বলে ধারণা করা হচ্ছে। যুক্তরাষ্ট্রের কিছু রক্ষণশীল রাজনীতিবিদের অভিযোগ, একটি ইউক্রেনীয় জ্বালানি সংস্থার বোর্ডে বাইডেনের ছেলের লাভজনক অবস্থানের বিষয়ে ফের তদন্ত শুরু করতে জেলেনস্কির কাছে অনুরোধ জানিয়েছিলেন সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। কিন্তু তা প্রত্যাখ্যান করেন ইউক্রেনীয় প্রেসিডেন্ট। আর তার সুবিধা নিয়েই ২০২০ সালের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে জয়লাভ করেন বাইডেন।

Our weapons and munitions levels are dangerously low.



Biden is withdrawing our existing military resources and shipping them to Ukraine to fight a war that we have no reason to be in. This madness must end. We should be peacemaking. — Rep. Paul Gosar, DDS (@RepGosar) October 4, 2022

ইউক্রেনকে অস্ত্র সহায়তা দেওয়ার বিরোধিতা করে গোসার বলেছেন, আমাদের অস্ত্র ও গোলাবারুদের মাত্রা বিপজ্জনকভাবে কমে গেছে। বাইডেন আমাদের বিদ্যমান সামরিক সম্পদ প্রত্যাহার করে নিচ্ছেন এবং সেগুলো ইউক্রেনে পাঠাচ্ছেন এমন একটি যুদ্ধে লড়তে, যার মধ্যে আমাদের থাকার কোনো কারণই নেই। এই উন্মাদনার অবসান হওয়া উচিত। আমাদের শান্তি প্রতিষ্ঠা করা উচিত।

Ukraine must not join NATO.



If they do, we may very well see a third world war. — Rep. Paul Gosar, DDS (@RepGosar) September 30, 2022

ইউক্রেনকে ন্যাটোর সদস্য করারও বিরোধিতা করেছেন মার্কিন এই আইনপ্রণেতা। তার বিশ্বাস, ইউক্রেনকে ন্যাটো সদস্য করা হলে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়ে যাবে।

the Biden admin and our Democrat controlled Congress has sent close to $70 BILLION to Ukraine to fuel war with Russia.



All this has done is killed thousands and thousands of people, drastically driven up the cost of living all over the world, endangered the energy.. — Rep. Marjorie Taylor Greene (@RepMTG) October 5, 2022

শুধু গোসারই নন, যুক্তরাষ্ট্রের আরও অনেক আইনপ্রণেতাই বাইডেনের ইউক্রেন নীতির কঠোর সমালোচনা করছেন। জর্জিয়ার প্রতিনিধি মার্জোরি টেলর গ্রিন গত সপ্তাহে বলেছেন, কিয়েভকে দেওয়া যুক্তরাষ্ট্রের সহায়তা ‘হাজার হাজার মানুষকে হত্যা করেছে এবং সারা বিশ্বে জীবনযাত্রার ব্যয় মারাত্মকভাবে বাড়িয়ে দিয়েছে।

এছাড়া ফ্লোরিডার রিপাবলিক নেতা ম্যাট গেটজ গত রোববার টুইট করেছেন, ইউক্রেনকে আন্তর্জাতিক অর্থপাচারের কেন্দ্র রাখতে একটি পারমাণবিক যুদ্ধের ঝুঁকি নেওয়ার কোনো মানে হয় না।

