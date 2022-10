১২৫ বছর পর ব্রিটিশদের চুরি করা ভাস্কর্য ফেরত পেলো নাইজেরিয়া

প্রায় ১২৫ বছর পরে নাইজেরিয়ায় ফিরলো ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক বাহিনীর চুরি করা একটি ব্রোঞ্জ ভাস্কর্য। পশ্চিম আফ্রিকান রাজার মাথার ভাস্কর্যটি সাত দশকেরও বেশি সময় ধরে যুক্তরাষ্ট্রের রোড আইল্যান্ড জাদুঘরে (আরআইএসডি) সংরক্ষিত ছিল। এটিসহ সাংস্কৃতিকভাবে মূল্যবান মোট ৩১টি প্রত্নবস্তু সম্প্রতি নাইজেরীয় সরকারকে ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছে। খবর আল জাজিরার।

মঙ্গলবার (১১ অক্টোবর) ওয়াশিংটন ডিসির স্মিথসোনিয়ান ইনস্টিটিউশনে এক অনুষ্ঠানে নাইজেরিয়ান ন্যাশনাল কালেকশন কর্তৃপক্ষের হাত তুলে দেওয়া হয়েছে ‘হেড অব এ কিং’ বা ওবা নামে ব্রোঞ্জ ভাস্কর্যটি।

১৮৯৭ সালে তৎকালীন বেনিন সাম্রাজ্যে (বর্তমান নাইজেরিয়া) ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক বাহিনীর লুটপাটের সময় চুরি হয়েছিল ব্রোঞ্জের তৈরি বহু ভাস্কর্য। এগুলোই পরবর্তীতে বেনিন ব্রোঞ্জ নামে পরিচিতি পায়।

আরআইএসডি জাদুঘরের অন্তর্বর্তী পরিচালক সারাহ গঞ্জ ব্লাইথ এক বিবৃতিতে বলেছেন, ওভোনরানউমেনের রয়্যাল প্যালেস থেকে চুরি হয়েছিল ‘হেড অব অ্যান ওবা’। ভাস্কর্যটি মূলত নাইজেরীয় জনগণের। তাই তাদের কাছে ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য নাইজেরিয়ার জাতীয় জাদুঘর ও স্মৃতিস্তম্ভ কমিশনের সঙ্গে কাজ করছে আরআইএসডি।

Today, we address a historic injustice by returning the Benin Bronzes, magnificent examples of Benin's culture and history. Through this repatriation, we acknowledge a legacy of cultural theft and do our part to return African culture to Africans.



