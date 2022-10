মেক্সিকোতে জ্বালানিবাহী ট্রাককে ট্রেনের ধাক্কা, ভয়াবহ আগুন

মেক্সিকোর মধ্যাঞ্চলে জ্বালানিবাহী একটি ট্রাককে, একটি চলন্ত ট্রেন ধাক্কা দিলে আগুন ধরে যায়। আগুন দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে চারপাশে। বেশ কিছু স্থাপনার ক্ষতি হলেও এতে কোনো প্রাণহানির ঘটনা ঘটেনি বলে জানিয়েছে কর্তৃপক্ষ।

ভিডিও ফুটেজে দেখা যায় যে, ট্রেনের ধাক্কায় ট্রাকটিতে আগুন ধরে যাওয়ার পর দাউ দাউ করে আগুন জ্বলছে। আশপাশের এলাকা থেকে লোকজন অন্যত্র ছুটছে। আগুয়াসকালিয়েন্টেস শহরে ঘটে এ ঘটনা।

*CARGO TRAIN DRIVES THROUGH FLAMES AFTER CRASHING INTO A FUEL TRUCK IN CENTRAL MEXICO, CAUSING MULTIPLE TO DOZENS OF HOMES ON FIRE.pic.twitter.com/ennX3XWgWf