সম্মিলিতভাবে গ্যাস কিনবে ইউরোপ

আর ‘একলা চলো রে’ নীতি নয়। জ্বালানি সংকট মোকাবিলায় এখন থেকে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করবে ইউরোপীয় ইউনিয়ন (ইইউ)। এ লক্ষ্যে দেশীয়ভাবে কেনার বদলে সম্মিলিতভাবে গ্যাস কেনার সিদ্ধান্ত নিয়েছে ২৭ সদস্যের এই জোট। এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার এখতিয়ার তুলে দেওয়া হয়েছে ইইউ’র হাতে। খবর ডয়েচে ভেলের।

প্রাকৃতিক গ্যাসের মূল্য নিয়ন্ত্রণে রাখতে ঊর্দ্ধসীমা স্থির করার বিষয়ে ঐকমত্যে পৌঁছেছেন ইউরোপীয় ইউনিয়নের নেতারা৷ ব্রাসেলসে ইইউ শীর্ষ সম্মেলনে শুক্রবার (২১ অক্টোবর) দীর্ঘ আলাপ-আলোচনা ও তর্কবিতর্কের পর এ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন তারা৷

ইউরোপীয় কমিশনের প্রেসিডেন্ট উরসুলা ভন ডার লিয়েন এক সংবাদ ব্রিফিংয়ে বলেন, এবার সদস্য দেশগুলোর জ্বালানি মন্ত্রীদের সঙ্গে মিলে প্রয়োজনীয় আইনের খসড়া প্রস্তুত করবে কমিশন৷

I welcome the results of today’s EUCO and the endorsement we received from leaders.



They gave strategic guidance on the energy package - from joint purchasing to investments ↓ https://t.co/wZpULwR4AU