মিয়ানমারে সঙ্গীত উৎসবে বিমান হামলায় ৫০ জন নিহত: রিপোর্ট

মিয়ানমারের কাচিন প্রদেশে বিমান হামলায় অন্তত ৫০ জন নিহত হয়েছেন বলে জানিয়েছেন দেশটির এক নির্বাসিত সাংবাদিক। স্থানীয় সংবাদমাধ্যম কাচিন নিউজের বরাতে এ তথ্য জানিয়েছেন তিনি। এছাড়া চীনা সংবাদমাধ্যম সিজিটিএনের খবরে এই হামলার কথা জানানো হয়েছে।

বর্তমানে স্পেন বসবাসকারী মিয়ানমারের সাংবাদিক মরাট কিয়াও থু সোমবার (২৪ অক্টোবর) তার ভেরিফায়েড টুইটার হ্যান্ডেলে জানিয়েছেন, রোববার রাতে হপাকান্ত শহরে বিমান হামলায় বেশ কয়েকজন জনপ্রিয় কাচিন সংগীতশিল্পী এবং কাচিন ইন্ডিপেনডেন্ট আর্মির (কেআইএ) সৈন্যসহ কমপক্ষে ৩০ জন নিহত হয়েছেন। হতাহতরা কাচিন ইনডিপেনডেন্স অর্গানাইজেশনের (কেআইও) একটি অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

পরে আরেক টুইটে তিনি জানান, নিহতের সংখ্যা বেড়ে ৫০ জনে পৌঁছেছে। এর সংখ্যা আরও বাড়তে পারে। তবে এ বিষয়ে কেআইও’র পক্ষ থেকে এখনো কোনো আনুষ্ঠানিক বিবৃতি আসেনি।

At least 30 people including famous Kachin local artists and KIA soldiers were killed last night in Hpakant Township by #Myanmar military airstrike. Those who have been killed were present at the rehearsal for the 62nd of Kachin Independence Organisation.