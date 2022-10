মিয়ানমারে কনসার্টে বিমান হামলায় নিহতের সংখ্যা বেড়ে ৮০

মিয়ানমারে জাতিগত সংখ্যালঘু একটি গোষ্ঠীর কনসার্ট চলাকালে সেনাবাহিনীর চালানো বিমান হামলায় নিহতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৮০ জনে। মিয়ানমারের উত্তরাঞ্চলীয় কাচিন রাজ্যে রোববার (২৩ অক্টোবর) রাতে এ হামলা চালানো হয়। হামলায় নিহতদের মধ্যে স্থানীয় সংগীত শিল্পীসহ কাচিন ইন্ডিপেন্ডেন্স আর্মির (কেআইএ) কর্মকর্তারাও রয়েছেন।

মানবাধিকার সংগঠনগুলো দেশটির সামরিক শাসকদের বিরুদ্ধে আইন লঙ্ঘনের অভিযোগ করেছে এবং আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে বিমানের জ্বালানি বিক্রি না করার আহ্বান জানিয়েছে।

জানা গেছে, রোববার রাতে কাচিন ইন্ডিপেন্ডেন্স অর্গানাইজেশনের প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উদযাপনের জন্য কনসার্টের আয়োজন করা হয়। সেখানে জড়ো হন শত শত মানুষ। তাদেরকে টার্গেট করেই এ হামলা চালানো হয়। ২০২১ সালে দেশটির সেনাবাহিনী ক্ষমতাগ্রহণের পর এটি সবচেয়ে বড় বিমান হামলা।

কাচিন শিল্পী সমিতির মুখপাত্র সোমবার এপি সংবাদ সংস্থাকে টেলিফোনে জানিয়েছেন, এ পর্যন্ত ৮০ জন নিহত হয়েছেন এবং একশ জন আহত হয়েছেন।

ঘটনার পরপরই বিভিন্ন রিপোর্ট থেকে ৬০ জন নিহত হওয়ার খবর পাওয়া যায়। তবে কাচিন ইন্ডিপেনডেন্স আর্মির কর্মকর্তাদের ঘনিষ্ঠ সূত্রের বরাত দিয়ে ওই মুখপাত্র ৮০ জন নিহত হওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করেন।

Videos of aftermath of #Myanmar #military air strikes on #Hpakant #Kachin sent to me for use. Increasingly, Myanmar military has been/will be using air attacks to target #ethnic territories controlled by ethnic armed groups/civilian resistance forces #WhatsHappeningInMyanmar pic.twitter.com/TMhcWNVw1o