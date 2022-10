সোমালিয়ার শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে বোমা হামলা, হতাহতের শঙ্কা

সোমালিয়ার রাজধানী মোগাদিশুতে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে দুটি গাড়ি বোমা বিস্ফোরণে বহু মানুষ হতাহতের আশঙ্কা করা হচ্ছে। দেশটির পুলিশ ও রাষ্ট্রীয় সংবাদ সংস্থা জানিয়েছে এ তথ্য। কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে যে, জঙ্গি গোষ্ঠী আল শাবাব এ হামলা চালিয়েছে।

কর্তৃপক্ষ বলছে, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, একটি চৌরাস্তা এবং একটি স্কুলকে লক্ষ্য করে এ হামলা চালানো হয়েছে।

দেশটির পুলিশের মুখপাত্র সাদিক দুদিশে বলেছেন, স্থানীয় সময় দুপুর ২টার দিকে এ হামলা হয়। শিশু, নারী ও বৃদ্ধসহ বেসামরিক নাগরিকদের লক্ষ্য করে দুটি বিস্ফোরণ ঘটানো হয়।

দুদিশে বলেন, হতাহতদের সংখ্যা পরে জানানো হবে।

সোমালি জার্নালিস্ট সিন্ডিকেট (এসজেএস) নিশ্চিত করেছে যে কোনা নামের একজন টিভি রিপোর্টার নিহত হয়েছেন এ হামলায়।

The person who took this video is a fellow journalist working in #Somalia the large piece of glass landed on the mattress following twin blasts in Mogadishu #Zoope #Mogadishu an hour ago. This is his room and the aftermath. He is alive & safe. The face of #Terrorism is cruel pic.twitter.com/hTONHQZOoo