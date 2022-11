গুজরাটে সেতুর দুর্ঘটনাস্থল পরিদর্শনে যাচ্ছেন নরেন্দ্র মোদী

ভারতের গুজরাটে মোরবি জেলার মাচ্ছু নদীতে ঝুলন্ত সেতু ভেঙে নিহতের সংখ্যা বেড়ে ১৪১ জনে দাঁড়িয়েছে। এতে আহত হয়েছেন আরও শতাধিক মানুষ। মঙ্গলবার (১ নভেম্বর) দেশটির প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী দুর্ঘটনাস্থল পরিদর্শনে যাচ্ছেন বলে জানা গেছে।

এবছরে ভারতে হতাহতের সবচেয়ে বড় ট্রাজেডি এটি। রোববার চালু করা হয়েছিল গুজরাটের ঐতিহাসিক ঝুলন্ত সেতুটি। গুজরাটের আহমেদাবাদ থেকে ২০০ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত ঝুলন্ত সেতুটিতে দুর্ঘটনার সময় পাঁচ শতাধিক লোক ছিল।

VIDEO: Moment of Morbi bridge collapse in Gujarat, India. More than 130 people died in one of the deadliest accidents in the country pic.twitter.com/KSkCYb1Krk