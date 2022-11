ইমরান খানকে দেখতে ৬ বছর পর পাকিস্তানে দুই পুত্র

হত্যাচেষ্টা থেকে বেঁচে যাওয়ার এক সপ্তাহ পর ইমরান খানকে দেখতে পাকিস্তানে পৌঁছেছেন তার দুই পুত্র কাসিম এবং সুলেমান। সঙ্গে তাদের মা ও ইমরানের সাবেক স্ত্রী জেমাইমা গোল্ডস্মিথও রয়েছেন। বৃহস্পতিবার (১০ নভেম্বর) তারা সবাই লাহোরে পৌঁছেছেন। পিটিআই লাহোরের বরাতে এ তথ্য নিশ্চিত করেছে পাকিস্তানি সংবাদমাধ্যম ডন।

জানা গেছে, লাহোর বিমানবন্দরে জেমাইমা ও তার দুই পুত্রকে স্বাগত জানান প্রাদেশিক মন্ত্রী মিয়া আসলাম ইকবাল। সেখান থেকে তারা ইমরান খানকে দেখতে জামান পার্কের বাড়ির উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন।

মায়ের সঙ্গে বর্তমানে যুক্তরাজ্যে বসবাস করছেন কাসিম ও সুলেমান। সবশেষ তারা পাকিস্তানে গিয়েছিলেন ২০১৬ সালে। এবার বাবা গুলিবিদ্ধ হওয়ার খবর আবারও তাদের টেনে এনেছে দেশটিতে।

গত বৃহস্পতিবার (৩ নভেম্বর) পাকিস্তানের ওয়াজিরাবাদে পিটিআই’র লংমার্চে নেতৃত্ব দেওয়ার সময় ইমরান খানের ওপর গুলির ঘটনা ঘটে। এতে একজন নিহত ও ১৪ জন আহত হন। এসময় ইমরানের পায়ে দুটি গুলি লাগে।

Footage of the firing. Assassination attempt on Imran Khan. pic.twitter.com/fmSgI2E8jc