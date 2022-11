টি-২০ বিশ্বকাপের সেমিফাইনালে ইংল্যান্ডের কাছে ১০ উইকেটে হেরে বিদায় নিয়েছে ভারত। এতে ভারতীয়দের মনে ক্ষোভ তৈরি হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু তাদের সেই কাটা ঘায়ে যেন নুনের ছিটা দিয়েছেন পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফ। ভারত হারার পরপরই আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়ে টুইট করেছেন তিনি। আর সেটি দেখেই রেগে অগ্নশর্মা ভারতীয়রা। ক্ষুব্ধ হয়ে টুইটারেই পাকিস্তানি প্রধানমন্ত্রীকে নানা কটূক্তি করতে দেখা গেছে অনেককে।

প্রথম সেমিফাইনাল জিতে আগেই টি-২০ বিশ্বকাপের ফাইনাল নিশ্চিত করেছে পাকিস্তান। কিন্তু লজ্জাজনক হারে সেমিফাইনাল থেকেই ছিটকে গেছে চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী ভারত। ফলে পাকিস্তানিদের মনে আজ যেন ঈদের আনন্দ। আর সেই জোয়ারেই গা ভাসিয়েছেন দেশটির প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফ।

So, this Sunday, it’s:



152/0 vs 170/0



#T20WorldCup