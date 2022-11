যুক্তরাষ্ট্রে বিশ্ববিদ্যালয়ে গুলি, নিহত ৩

যুক্তরাষ্ট্রে আবারও বন্দুকহামলায় রক্তাক্ত হলো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান। গত রোববার (১৩ নভেম্বর) শার্লটসভিলে ইউনিভার্সিটি অব ভার্জিনিয়ার প্রধান ক্যাম্পাসে বন্দুকহামলায় প্রাণ হারিয়েছেন তিনজন। আহত হয়েছেন আরও দুজন। গুলির ঘটনার পর থেকেই শিক্ষার্থীসহ অন্যান্য কর্মকর্তা-কর্মচারীরা বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে অবরুদ্ধ রয়েছেন। খবর সিএনএনের।

সন্দেহভাজন হামলাকারীকে এখনো গ্রেফতার করতে পারেনি পুলিশ। তাকে ধরতে সাড়াশি অভিযান চলছে ওই এলাকা।

বিশ্ববিদ্যালয়ের সভাপতি জিম রায়ান এবং পুলিশ সোমবার বলেছেন, ইউনিভার্সিটি অব ভার্জিনিয়ার এক ছাত্রকে গ্রেফতারে হেলিকপ্টার নিয়ে অভিযান চালাচ্ছে পুলিশ। সন্দেহভাজন ছাত্রের নাম ক্রিস্টোফার ডার্নেল জোনস। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়টির সাবেক ফুটবল খেলোয়াড়। জোনস সশস্ত্র এবং বিপজ্জনক বলে ধারণা করা হচ্ছে।

The UVA Police Department is looking for Christopher Darnell Jones regarding the shooting incident that occurred on the grounds of the University of Virginia. Call 911 if seen, do not approach. pic.twitter.com/mKcxF6ksxw