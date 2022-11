আবারও রুশ হামলার মুখে পড়েছে ইউক্রেনের রাজধানী কিয়েভ। মঙ্গলবার (১৫ নভেম্বর) শহরটিতে বিমান হামলার সতর্কতা সাইরেন বাজার পর অন্তত দুটি বিস্ফোরণের শব্দ শোনা গেছে। জার্মান সংবাদমাধ্যম ডয়েচে ভেলে এ তথ্য নিশ্চিত করেছে।

কিয়েভের মেয়র ভিটালি ক্লিটসকো বলেছেন, দুটি আবাসিক ভবনে হামলা চালানো হয়েছে। তিনি জানিয়েছেন, বেশ কয়েকটি রুশ ক্ষেপণাস্ত্র গুলি করে ভূপাতিত করা হয়েছে। উদ্ধারকারী দল ঘটনাস্থলে পৌঁছেছে।

এদিন ইন্দোনেশিয়ার বালি দ্বীপে জি-২০ সম্মেলনে ইউক্রেনীয় প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি রাশিয়ার নিন্দা জানিয়ে বক্তব্য রাখার কয়েক ঘণ্টা পরেই কিয়েভে হামলা চালায় রাশিয়া।

জেলেনস্কির অফিসের প্রধান অ্যান্ড্রি ইয়ারমাক এক টুইটে বলেছেন, জেলেনস্কির ‘শক্তিশালী বক্তব্যের’ প্রতিক্রিয়ায় নতুন করে ‘ক্ষেপণাস্ত্র হামলা’ চালিয়েছে রাশিয়া। তার প্রশ্ন, কেউ কি সত্যিই ভাবেন, ক্রেমলিন শান্তি চায়? শান্তির পরিবর্তে তারা চায় ‘আনুগত্য’।

Russia responds to @ZelenskyyUa's powerful speech at #G20 with a new missile attack. Does anyone seriously think that the Kremlin really wants peace? It wants obedience. But at the end of the day, terrorists always lose.