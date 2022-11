খোমেনির বাড়িতে আগুন ধরিয়ে দিলো ইরানি বিক্ষোভকারীরা

ইরানের প্রতিষ্ঠাতা আয়াতুল্লাহ রুহুল্লাহ খোমেনির পৈতৃক বাড়িতে আগুন দিয়েছে বিক্ষোভকারীরা। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া ভিডিওতে বাড়িটির একাংশে আগুন দিতে দেখা গেছে কিছু লোককে। তবে আঞ্চলিক কর্তৃপক্ষ এই দাবি অস্বীকার করেছে। খবর বিবিসির।

বৃহস্পতিবার (১৮ নভেম্বর) রাতে ইরানের মারকাজি প্রদেশের খোমেইন শহরে ঐতিহাসিক বাড়িটিতে আগুন দেয় বিক্ষোভকারীরা। বার্তা সংস্থা এএফপি, বিবিসি, দ্য গার্ডিয়ানসহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যম ভিডিওটির সত্যতা নিশ্চিত করেছে।

জানা হয়, আয়াতুল্লাহ খোমেনি ওই বাড়িতে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। এটিকে এখন ইরানের প্রতিষ্ঠাতার স্মৃতিচারণমূলক একটি জাদুঘরে রূপান্তরিত করা হয়েছে।

Astonishing scenes from #Iran. Protesters have burned down the house of Ruhollah Khomeini, the Islamic Republic’s founder.



The house has been a museum for the past 30 years. This is an attack in the essence of the republic itself. pic.twitter.com/Qtk5jr5AR6