দিল্লিতে আম আদমি পার্টির বিধায়ককে মারধর, আত্মরক্ষায় দিলেন দৌড়

ভারতের আম আদমি পার্টির (এএপি) মাতিয়ালার এমএলএ গুলাব সিং যাদব দলের নেতাকর্মীদের তোপের মুখে পড়েন। শুধু তাই নয় অনেকে কিল-ঘুষিও মারেন তাকে। এসময় নিজেকে কর্মীদের রোষানল থেকে বাঁচাতে দৌড় দেন তিনি।

দিল্লিতে আগামী ৪ ডিসেম্বর পৌরসভা নির্বাচন। তা নিয়ে শুরু হয়েছে কোন্দল। জানা গেছে, মাতিয়ালার এমএলএ গুলাব সিং যাদব কর্মীদের নিয়ে সভা করছিলেন শ্যাম বিহারে। সেখানেই উত্তেজিত কিছু কর্মী তাকে তর্কের এক পর্যায়ে মারধর শুরু করেন। এ ঘটনার একটি ভিডিও ভাইরাল হয়েছে।

সভা চলাকালে ঘটনাস্থলে থাকা সূত্রের মাধ্যমে জানা গেছে, দিল্লির ওই সভা হয় সোমবার রাত ৮টার দিকে। এসময় হঠাৎই নেতাকর্মীরা ফুঁসে উঠেন। এক সময় এমএলএকে মারধর শুরু করেন তারা।

দিল্লির পৌরসভা গত ১৫ বছর ধরে বিজেপির দখলে রয়েছে। এবার নির্বাচনে জয়ী হতে মরিয়া আম আদমি পার্টির নেতাকর্মীরা। প্রায়ই রাজনৈতিক সভা-সমাবেশ করছেন তারা।

On Camera, AAP MLA Gulab Singh Yadav Beaten Up In Delhi, Runs To Save Himself https://t.co/WC6Mnzs61I pic.twitter.com/qKjblbvWG6