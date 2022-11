অ্যাডিডাসের নকল ভারতে, নাম ‘অজিতদাস’

সব মানুষই জনপ্রিয় ব্র্যান্ডের পণ্য কিনতে চান। কিন্তু অজান্তে নকল ব্র্যান্ডের জামাকাপড় বা জুতা কিনে ফেলেন অনেকেই। প্রথম দেখায় এসব পণ্যের আসল-নকল পার্থক্য করা বেশ কঠিন। আর তারই সুযোগ নেয় এক শ্রেণির অসাধু ব্যবসায়ী। বিশ্বখ্যাত স্পোর্টস ব্র্যান্ড অ্যাডিডাসের ক্ষেত্রেও তা-ই হয়েছে। ভারতের বাজারে এর নকল বেরিয়েছে, নাম ‘অজিতদাস’। এটির লোগো তৈরি হয়েছে পুরোপুরি অ্যাডিডাসের অনুকরণে।

মাহিন্দ্রা গ্রুপের চেয়ারম্যান আনন্দ মাহিন্দ্রা সম্প্রতি টুইটারে একটি ছবি আপলোড করেছেন। এতে একটি সাদা জুতা দেখা যাচ্ছে, যা একনজর দেখলে একদমই একটি অ্যাডিডাসের বলে মনে হবে। রয়েছে চেনা সেই লোগো এবং তিন-স্ট্রাইপ ট্রেডমার্ক।

তবে একটু খেয়াল করে দেখলেই বোঝা যায়, লোগোর সঙ্গে থাকা প্রতিষ্ঠানের নামটি ‘অজিতদাস’। বিষয়টি নিয়ে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে তুমুল হাসি-তামাশা চলছে। এ নিয়ে ব্যঙ্গ করেছেন আনন্দ মাহিন্দ্রাও।

Completely logical. It just means that Adi has a brother called Ajit. Vasudhaiva Kutumbakam? pic.twitter.com/7W5RMzO2fB