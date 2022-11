নজিরবিহীন বৃষ্টিতে তলিয়ে গেছে জেদ্দাসহ সৌদির পশ্চিমাঞ্চল, নিহত ২

জেদ্দাসহ সৌদির পশ্চিমাঞ্চলে ভারি বৃষ্টি দেখা দিয়েছে। পানিতে তলিয়ে গেছে সেখানের অধিকাংশ এলাকা। কর্মকার্তারা জানিয়েছেন, পরিস্থিতি অবনতি হওয়ায় এরই মধ্যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। বিলম্বিত হচ্ছে ফ্লাইট পরিচালনা। খবর আরব নিউজের।

মক্কার আঞ্চলিক সরকার এক টুইট বার্তায় জানিয়েছে, খারাপ আবহাওয়ার কারণে এখন পর্যন্ত দুইজনের মৃত্যুর খবর পাওয়া গেছে। তাছাড়া সেখানে বাসিন্দাদের প্রয়োজন ছাড়া বাইরে না যাওয়ার জন্য আহ্বান জানানো হয়েছে।

#WATCH: #Jeddah resident shares shocking scenes of cars and debris being swept away during heavy rainfall and flooding in western #SaudiArabia (Video: @sohairarif97) https://t.co/8bAq3Vzet9 pic.twitter.com/kLdBcz1HjM