মোটরসাইকেল মাথায় নিয়ে উঠে গেলেন বাসের ছাদে!

আবারও চমকে দিলো ইন্টারনেট! সাধারণ গড়নের ছিপছিপে এক যুবক আস্ত একটি মোটরসাইকেল মাথায় নিয়ে অবলীলায় বাসের ছাদে উঠে যাচ্ছেন, ভাবা যায়! অবিশ্বাস্য এই ঘটনা নিজের চোখে না দেখলে বিশ্বাস করা কঠিন! কিন্তু বাস্তবেই এমনটি ঘটেছে। সম্প্রতি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ভাইরাল হয়েছে এর ভিডিও।

৩৮ সেকেন্ডের ওই ভিডিওতে দেখা যায়, হাফপ্যান্ট পরা এক যুবক একটি ভারী মোটরসাইকেল মাথায় নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা বাসের দিকে এগিয়ে যাচ্ছেন। একটু পরেই বাসটির গা ঘেঁষে লাগিয়ে রাখা মই বেয়ে উঠতে শুরু করেন তিনি।

সাবধানতাবশতঃ দুই হাত দিয়ে মই ধরে ওপরে উঠছিলেন ওই ব্যক্তি। অর্থাৎ তখন কেবল তার মাথাটিই মোটরসাইকেলকে স্পর্শ করে ছিল। এরপর ধীরে ধীরে মোটরসাইকেলটিকে বাসের ছাদে নির্ধারিত জায়গায় সফলভাবে রেখে দেন তিনি।

They are really super human pic.twitter.com/kNruhcRzE1