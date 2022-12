বাংলাদেশিদের নিয়ে কটূক্তি, তোপের মুখে বলিউড অভিনেতা পরেশ রাওয়াল

বাংলাদেশি ও বাঙালিদের নিয়ে কটূক্তি করে তোপের মুখে পড়েছেন বলিউড অভিনেতা পরেশ রাওয়াল। শেষপর্যন্ত নিজের বক্তব্যের ব্যাখ্যা দেওয়া এবং ক্ষমা চাইতে হয়েছে তাকে। কিন্তু কী বলেছিলেন পরেশ রাওয়াল?

গত বৃহস্পতিবার (১ ডিসেম্বর) গুজরাটে বিধানসভা নির্বাচনে শুরু হয়েছে। এটি সামনে রেখে গত মঙ্গলবার রাজ্যটিতে এক জনসভায় অংশ নিয়েছিলেন অভিনেতা ও বিজেপি নেতা পরেশ রাওয়াল। সেখানেই বিতর্কিত মন্তব্যটি করেন তিনি।

পরেশ বলেন, গ্যাস সিলিন্ডারের দাম বেশি, তবে তা কমে আসবে। মানুষের কর্মসংস্থানও হবে। কিন্তু রোহিঙ্গা অভিবাসী ও বাংলাদেশিরা যদি দিল্লির মতো আপনার আশপাশেও থাকতে শুরু করে, তাহলে কী হবে? গ্যাস সিলিন্ডার দিয়ে কী করবেন? বাঙালিদের জন্য মাছ রান্না করবেন?

Bollywood actor and senior Bharatiya Janata Party (BJP) leader Paresh Rawal used xenophobic dog-whistle against Rohingya and Bangladeshi Muslims during an election rally in Gujarat state. pic.twitter.com/9qEHCrCVXm

তিনি বলেন, গুজরাটের মানুষ মূল্যস্ফীতি সহ্য করতে পারে। কিন্তু এটি (রোহিঙ্গা ও বাংলাদেশি) নয়... তারা যেভাবে গালিগালাজ করে। তাদের মধ্যে তো মুখে ডায়াপার পরা দরকার।

পরেশ রাওয়ালের এমন মন্তব্যকে অনেকেই ‘ঘৃণাসূচক বক্তব্য’ বলে উল্লেখ করেছেন। কেউ কেউ এটিকে তার বাংলাদেশি ও রোহিঙ্গা-বিদ্বেষের নমুনা বলেও বর্ণনা করেছেন।

শেষপর্যন্ত তীব্র সমালোচনার মুখে শুক্রবার সকালে নিজের বক্তব্যের ব্যাখ্যা দিয়ে ক্ষমা চেয়েছেন পরেশ রাওয়াল। দাবি করেছেন, তিনি ওই দিনের বক্তব্যে ‘অবৈধ বাংলাদেশি’ অভিবাসীদের বোঝাতে চেয়েছিলেন।

of course the fish is not the issue AS GUJARATIS DO COOK AND EAT FISH . BUT LET ME CLARIFY BY BENGALI I MEANT ILLEGAL BANGLA DESHI N ROHINGYA. BUT STILL IF I HAVE HURT YOUR FEELINGS AND SENTIMENTS I DO APOLOGISE. https://t.co/MQZ674wTzq