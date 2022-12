যে ঘটনায় কাছাকাছি এলো ব্রাজিল-ফিলিস্তিন

কাতার বিশ্বকাপে সার্বিয়ার বিপক্ষে প্রিয় দল ব্রাজিলের খেলা দেখে অন্য সব দর্শকের মতোই স্টেডিয়াম ছাড়ছিলেন হুসাম সাফারিনি। এসময় ছোট্ট একটি ঘটনা ঘটে, যা এ ফিলিস্তিনি-জর্ডানিয়ান ভক্তকে রীতিমতো স্বপ্নের দুনিয়ায় পৌঁছে দিয়েছে! খোদ ব্রাজিলিয়ান কোচ তাকে ক্যাম্পে ডেকেছেন, উপহার দিয়েছেন ফুটবলারদের অটোগ্রাফযুক্ত একটি জার্সিও। কিন্তু কী ছিল সেই ঘটনা?

গত ২৪ নভেম্বরের ম্যাচে সার্বিয়াকে ২-০ গোলে হারায় সেলেকাওরা। খেলা শেষ হলে হাজার হাজার দর্শকের সঙ্গে স্টেডিয়াম ছেড়ে দোহা মেট্রো স্টেশনের দিকে যাচ্ছিলেন হুসাম। এসময় তিনি একটি ঘুমন্ত শিশুকে কোলে নিয়ে স্টেডিয়াম থেকে বের হতে এক নারীকে সাহায্য করেন। পরে দেখা যায়, ওই শিশুটি ছিল ব্রাজিলিয়ান কোচ অ্যাডেনর লিওনার্দো বাচ্চি বা তিতের নাতি।

Brazilian national team coach Tite posted on Facebook a heart-touching story of an Arab fan wearing the Palestine flag who offered to help and carry the coach's sleepy grandson as he was on his way to the hotel with his family after a World Cup match in Qatar. pic.twitter.com/MqlBQcnBs1