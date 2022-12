বিশ্বকাপে ভক্ত-পরিবারের ভালোবাসাই মরক্কোর ‘জাদুর কাঠি’

এবার বিশ্বকাপ শুরুর আগে অন্যতম ফেভারিট ভাবা হচ্ছিল বেলজিয়ামকে। কিন্তু সেই দলটিকেই ২-০ গোলে হারিয়ে ফুটবল বিশ্বকে চমকে দিয়েছে মরক্কো। গ্রুপ এফের ওই ম্যাচে জয় নিশ্চিতের পর গ্যালারিতে থাকা মায়ের কাছে ছুটে যান পিএসজির মরক্কান ফুলব্যাক আশরাফ হাকিমি। তাদের আলিঙ্গন আর একে অপরের কপালে স্নেহমাখা চুমুর ছবি-ভিডিও ভাইরাল হয়েছে সোশ্যাল মিডিয়ায়।

মায়ের সঙ্গে সেই ছবি পরে টুইটার-ইনস্টাগ্রামে শেয়ার করেছেন হাকিমি নিজেও। ক্যাপশনে লিখেছেন ‘তোমাকে ভালোবাসি, মা’। তবে বিশ্বকাপে ছেলেকে উৎসাহ দিতে কেবল হাকিমির মা-ই কাতারে গেছেন, তা কিন্তু নয়।

Achraf Hakimi gives the best hugs after a win #FIFAWorldCup #Qatar2022 pic.twitter.com/EH9QURkM0t