হায়া কার্ড ছাড়াই কাতার ঢুকতে পারবেন জিসিসি দেশের বাসিন্দারা

উপসাগরীয় সহযোগিতা কাউন্সিল বা জিসিসি’র সদস্য দেশগুলোর নাগরিক ও বাসিন্দাদের জন্য প্রবেশবিধি শিথিল করলো কাতার সরকার। এখন থেকে হায়া কার্ড ছাড়াই কাতারে প্রবেশ করতে পারবেন তারা। মঙ্গলবার (৬ ডিসেম্বর) এক বিবৃতিতে এ ঘোষণা দিয়েছে কাতারি স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়। খবর দ্য পেনিনসুলার।

কাতারের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, জিসিসি দেশগুলোর যেসব বাসিন্দা ও নাগরিকের কাছে বিশ্বকাপ ম্যাচের টিকিট নেই, তারা হায়া কার্ড ছাড়াই কাতারে প্রবেশ করতে পারবেন।

তবে যারা স্টেডিয়ামে বসে খেলা দেখতে চান, অর্থাৎ টিকিটধারী ভ্রমণেচ্ছুদের অবশ্যই হায়া অনলাইন প্ল্যাটফর্মে নিবন্ধন করতে হবে।

ঘোষণায় বলা হয়েছে, জিসিসিভুক্ত অন্য দেশ, অর্থাৎ বাহরাইন, কুয়েত, ওমান, সৌদি আরব ও সংযুক্ত আরব আমিরাত থেকে টিকিটবিহীন ভ্রমণকারীরা হায়া কার্ড ছাড়াই কাতারে প্রবেশ করতে পারবেন। মঙ্গলবার থেকে দেশটির সীমান্ত পয়েন্টগুলো তাদের জন্য উন্মুক্ত করা হবে।

আকাশপথের পাশাপাশি যেসব ভ্রমণার্থী স্থলপথে কাতারে ঢুকতে চান, তাদের জন্য সীমান্ত ক্রসিংগুলোতে যথারীতি বাসের ব্যবস্থা থাকবে। পার্কিংয়ের জায়গা বরাদ্দ থাকবে। তবে তার জন্য বাড়তি কোনো টাকা লাগবে না।

তবে জিসিসি দেশের যেসব ভ্রমণার্থী ব্যক্তিগত গাড়িতে স্থল সীমান্ত দিয়ে কাতারে যেতে চান, তারা ৮ ডিসেম্বর থেকে প্রবেশ করতে পারবেন৷ এর জন্য ভ্রমণের কমপক্ষে ১২ ঘণ্টা আগে কাতারের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে একটি পারমিটের জন্য আবেদন করতে হবে। তবে তার জন্য কোনো পারমিট ফি লাগবে না।

