পৃথিবীর ইতিহাসে সবচেয়ে লম্বা মানুষটিকে চেনেন?

নাম রবার্ট ওয়াডলো। কেউ কেউ তাকে ‘দ্য জায়ান্ট অব ইলিনয়েস’ বলেও চেনেন। যুক্তরাষ্ট্রের এই লোকটিই পৃথিবীর ইতিহাসে সবচেয়ে দীর্ঘকায় মানুষ, অন্তত গিনেস ওয়ার্ল্ড রেকর্ডসের হিসাব সেটিই বলছে।

মঙ্গলবার (৬ ডিসেম্বর) ওয়াডলোর তরুণ বয়সের একটি ছবি টুইটারে শেয়ার করেছে গিনেস ওয়ার্ল্ড রেকর্ডস কর্তৃপক্ষ। এতে পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে ওয়াডলোর দীর্ঘকায় শরীরের পার্থক্য স্পষ্ট দেখা যায়।

গিনেসের তথ্যমতে, ১৯৫৫ সালে হিসাব রাখা শুরুর পর থেকেই পৃথিবীর সবচেয়ে লম্বা মানুষের বিশ্বরেকর্ড ধরে রেখেছেন রবার্ট ওয়াডলো। সবশেষ ১৯৪০ সালের ২৭ জুন তার উচ্চতা মাপা হয়েছিল ৮ ফুট ১১.১ ইঞ্চি (২ দশমিক ৭২ মিটার)।

