হঠাৎ বিস্ফোরিত বার্লিনের বিখ্যাত অ্যাকুরিয়াম, ডুবলো হোটেল-রাস্তা

জার্মানির বার্লিনে রেডিসন ব্লু হোটেলের বিখ্যাত অ্যাকুয়াডম অ্যাকুরিয়াম হঠাৎ বিস্ফোরিত হয়েছে। এসময় এর মধ্যে অন্তত ১০ লাখ লিটার পানি ও দেড় হাজার মাছ ছিল। অ্যাকুরিয়াম ভেঙে মাছ ও পানি ছড়িয়ে পড়েছে হোটেলেল লবি ও সামনের রাস্তায়। ভাঙা কাঁচের টুকরোর আঘাতে আহত হয়েছেন অন্তত দুজন। খবর বিবিসির।

১৪ মিটার উচ্চতার অ্যাকুয়াডমকে বলা হয় বিশ্বের বৃহত্তম সিলিন্ডার আকৃতির অ্যাকুরিয়াম। এর মধ্যে শতাধিক প্রজাতির মাছ রাখা হয়েছিল।

সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়া ছবিতে হোটেলের লবিতে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি দেখা গেছে। অ্যাকুরিয়ামের ধ্বংসাবশেষ ভবনের সামনের রাস্তায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। পানির কারণে রাস্তাটি বন্ধ রাখা হয়েছে। সরিয়ে নেওয়া হয়েছে হোটেলের অতিথিদেরও।

অ্যাকুরিয়ামটি দুই বছর আগে আধুনিকীকরণ করা হয়েছিল। দর্শনার্থীদের ব্যবহারের জন্য এর ভেতরে একটি স্বচ্ছ দেওয়ালের লিফট তৈরি করা হয়। হোটেলের কিছু কক্ষ থেকে অ্যাকুরিয়ামটি দেখার ব্যবস্থা রয়েছে বলেও প্রচার করা হতো।

Bro what the fuck the fish tank of my hotel just exploded in the middle of the night WHATS GOING ON. #radissonblu #Berlin #aquarium #Explosion pic.twitter.com/Od8iS9YxBN